Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Evropa hledá nástupce Lagardeové. Souboj o vedení ECB má nyní dva favority

Autor:
  18:00
Sledovat iDNES.cz na Googlu
Budova Evropské centrální banky ve Frankfurtu nad Mohanem (12. ledna 2003)

Budova Evropské centrální banky ve Frankfurtu nad Mohanem (12. ledna 2003) | foto: Profimedia.cz

Evropskou centrální banku povede dosavadní ředitelka Mezinárodního měnového...
Francouzský prezident Emmanuel Macron a šéfka Evropské centrální banky...
Odcházející prezident ECB Mario Draghi předává své nástupnictví Francouzce...
Christine Lagardeová
10 fotografií
Evropská centrální banka hledá nového šéfa, který v únoru příštího roku vystřídá Christine Lagardeovou. Největší šanci mají bývalí guvernéři centrálních bank ze Španělska a Nizozemska. Ve hře se však může objevit i další jméno. O tom, kdo nakonec jednu z nejdůležitějších evropských finančních institucí povede, rozhodne především shoda mezi nejvlivnějšími státy eurozóny.

V pátek v 17 hodin vypršela lhůta, během které mohou země eurozóny navrhnout kandidáty na nového prezidenta Evropské centrální banky. Současná šéfka Christine Lagardeová totiž oznámila, že ve funkci skončí 7. února příštího roku. Největší šance se zatím dávají dvěma mužům, píše agentura Bloomberg.

Španělsko prosazuje Pabla Hernándeze de Cose a Nizozemsko Klaase Knota. Oba muži v minulosti vedli centrální banky svých zemí a mají dlouholeté zkušenosti s měnovou politikou.

Volbu zásadně ovlivní Německo a Francie

Při výběru nového šéfa ECB bude zásadní především shoda mezi německým kancléřem Friedrichem Merzem a francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem. Německo a Francie jsou totiž dvě největší ekonomiky eurozóny a při důležitých evropských rozhodnutích mají tradičně značný vliv.

V Evropské unii přibývá hotovosti v oběhu. K rezervám vyzývají i samy vlády

Jednání však může zkomplikovat napětí v německé vládní koalici i složitá politická situace ve Francii. Rozdílné představy o směřování centrální banky mají navíc i další země eurozóny. Státy ze severu Evropy tradičně kladou větší důraz na boj s inflací, kdežto ty jižní více zajímají důsledky vysokých úrokových sazeb na hospodářský růst.

Najít kandidáta, na němž se všechny země shodnou, tak může dát evropským politikům pořádně zabrat. I po páteční uzávěrce se proto může objevit další uchazeč. Podobně tomu bylo v roce 2019, kdy se do čela ECB nakonec dostala Lagardeová.

Ve hře i funkce hlavního ekonoma

Výběr nového prezidenta ECB navíc souvisí s dalšími změnami ve vedení banky. V lednu se uvolní místo německé ekonomky Isabel Schnabelové a později skončí mandát také hlavnímu ekonomovi Philipu Laneovi z Irska. Evropské státy se tak mohou dohodnout na obsazení všech tří funkcí najednou.

ECB letos podruhé zvýšila úroky. Obává se důsledků konfliktu na Blízkém východě

Francie by ráda získala místo hlavního ekonoma ECB. Ve hře jsou například viceguvernérka francouzské centrální banky Agnès Bénassy-Quéréová nebo bývalá představitelka OECD Laurence Booneová.

Německo zase vybírá nástupce Schnabelové. Mezi možnými kandidáty jsou mimo jiné Tobias Adrian, který působil v Mezinárodním měnovém fondu, a viceprezidentka německé centrální banky Sabine Maudererová.

Při výběru bude hrát roli také zastoupení žen. V šestičlenné výkonné radě ECB nyní působí pouze dvě, Lagardeová a Schnabelová. Pokud by Německo na uvolněné místo nominovalo muže, mohlo by to posílit šance Nizozemce Knota na prezidentskou funkci.

Velmi Aladdin! Ajťák kandidoval do rady ECB jako Diktátor, sliboval konec myšlení

V takovém případě by se však musela řešit také budoucnost Franka Eldersona, který už Nizozemsko ve vedení ECB zastupuje. Uvolněné místo by pak mohlo připadnout například kandidátce ze Španělska.

První jednání o kandidátech čeká ministry financí eurozóny už v pondělí. Poté se výběrem budou zabývat evropští lídři, kteří se mají sejít 13. a následně 26. až 27. listopadu, uzavírá Bloomberg.

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)
Sledovat iDNES.cz na Googlu

Nejčtenější

Z Teska bude Albert. Majitele změní přes 300 supermarketů v Česku i na Slovensku

ilustrační snímek

Společnost Ahold Delhaize, která v tuzemsku provozuje síť supermarketů Albert, převezme v Česku a na Slovensku prodejny Tesco. To v obou zemích provozuje síť více než 360 vlastních supermarketů,...

Koalice plánuje zdražení podzemní vody o 250 procent. Kraje se bojí o peníze

Ilustrační snímek

Místo dvou korun za odběr metru krychlového podzemní vody by se mělo podle plánů poslance Karla Turečka od nového roku platit korun sedm, jde tedy o zvýšení cen o 250 procent. Vodohospodářští experti...

McDonald’s v Německu vyřadil burger McRib. Spekuluje se i o ústupcích muslimům

Burger McRib v McDonald’s (30. října 2026)

Po 37 letech vyřadil McDonald’s v Německu ze své stálé nabídky vepřový burger McRib. Přestože si za tu dobu získal řadu věrných příznivců, jeho prodeje v posledních letech zaostávaly za očekáváními....

USA varovaly před teroristickým útokem v moskevském parku. FSB podniká opatření

Moskevský park Caricyno.

Velvyslanectví Spojených států v Moskvě v sobotu varovalo před možným útokem s velkým počtem obětí v parku Caricyno na jihu ruské metropole. Ruská tajná služba FSB podle státní agentury TASS uvedla,...

Komárová končí v Dermacolu. Jak si byznys a finance rozdělily další páry

Věra Komárová, spolumajitelka firmy Dermacol

Českou podnikatelskou scénu v posledních dnech rozvířila zpráva o odchodu Věry Komárové z kosmetické společnosti Dermacol. Po 24 letech končí ve funkci marketingové ředitelky značky, kterou více než...

Evropa hledá nástupce Lagardeové. Souboj o vedení ECB má nyní dva favority

Budova Evropské centrální banky ve Frankfurtu nad Mohanem (12. ledna 2003)

Evropská centrální banka hledá nového šéfa, který v únoru příštího roku vystřídá Christine Lagardeovou. Největší šanci mají bývalí guvernéři centrálních bank ze Španělska a Nizozemska. Ve hře se však...

6. listopadu 2026

Celníci v Peru odhalili 3 000 sklípkanů pašovaných v ponožkách

Člen Národní služby pro lesnictví a volně žijící zvířata SERFOR při manipulaci...

Na letišti v Limě úřady zadržely více než 3 000 sklípkanů, které se majitelé zavazadel snažili propašovat do Německa, uvedly peruánské úřady. Pavouci byli ukryti v ponožkách uložených ve třech...

6. listopadu 2026  14:50

Zemřela dlouholetá předsedkyně drůbežářů Gabriela Dlouhá, bylo jí 48 let

Gabriela Dlouhá, dlouholetá předsedkyně Českomoravské drůbežářské unie, zemřela...

Ve středu 4. listopadu zemřela po dlouhé a těžké nemoci ve věku 48 let Gabriela Dlouhá, která po více než desetiletí předsedala Českomoravské drůbežářské unii. Několik let na komoře pracovala jako...

6. listopadu 2026  13:42

Ministerstvo zhoršilo letošní výhled růstu HDP. Příští rok má být lepší

ilustrační snímek

Ministerstvo financí v nové ekonomické predikci zhoršilo letošní výhled vývoje ekonomiky. Hrubý domácí produkt podle něj vzroste o 1,7 procenta, v srpnové prognóze očekávalo růst 1,9 procenta. Příští...

6. listopadu 2026  13:32

Akcie prudce padají. Investoři se bojí, že američtí demokraté zabrzdí boom AI

Výsledky obchodování na amerických trzích (5. listopadu 2026)

Burzy na celém světě zasáhl výrazný výprodej technologických akcií. Investory znepokojilo volební vítězství demokratů v USA, které může přinést přísnější regulaci umělé inteligence a omezit výstavbu...

6. listopadu 2026  9:43,  aktualizováno  12:49

Státy EU schválily roční odklad pravidel pro metanové emise u ropy a plynu

ilustrační snímek

Členské státy Evropské unie se shodly na ročním odkladu platnosti pravidel pro emise metanu u dovážené ropy a plynu. O tento krok usilovala řada zemí včetně Česka. Důvodem je ropná krize vyvolaná...

6. listopadu 2026  12:27

Musí být blond a vypadat jako ze Západu. Vietnamské děti loví turisty a excelují v angličtině

Premium
Turisté sedící na lavičce u hanojského jezera Hoan Kiem. Právě to je oblíbené...

Ve Vietnamu se objevil nezvyklý fenomén. Ve snaze naučit se plynule anglicky skupiny dětí vyhledávají cizince, aby se rozhovory s nimi procvičily. A podporují je v tom i rodiče. Vědí, že znalost...

6. listopadu 2026  12:08

Američanům se Vánoce prodraží. Kvůli clům klesá dovoz sportovních potřeb i videoher

Prodejna řetězce Dick’s Sporting Goods ve městě Hickory v Severní Karolíně....

Cla zvyšují ceny vánočních dárků v USA a omezují jejich dostupnost. Uvedl to ekonom Cullen Hendrix z Petersonova institutu pro mezinárodní ekonomii (PIIE). Podle něj se nižší cla zatím nepromítla do...

6. listopadu 2026  11:45

Expert: Politici vůbec neřeší, kam teď půjdou lidé, kterým už nikdo nepůjčí

Vysíláme
Hostem pořadu iDNES Lounge je Petr Schneedörfler, předseda a ředitel spolku...

„První půjčka zdarma,“ slibuje reklama v mobilu. Jenže nulový úrok je jen jedna položka. Podle Petra Schneedörflera, předsedy a ředitele spolku LIGHTHOUSE Academy, je stejně důležité vědět, kolik...

6. listopadu 2026

Lidé s vysokými příjmy neodvádějí sociální pojištění. Nově si ale připlatí

ilustrační snímek

Výpočet sociálního pojištění je výhodnější pro zaměstnance a podnikatele s velmi vysokými příjmy, protože z příjmů nad limit se již sociální pojištění neplatí. Pro rok 2027 se však limit zvyšuje,...

6. listopadu 2026

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Plemenáři se kvůli šetření sloučí s veterináři. Kolik peněz zbude, není jasné

ilustrační snímek

Od příštího dubna by měla zaniknout jako samostatná instituce Česká plemenářská inspekce (ČPI). Její pracovníci by měli, pokud projde novela zákona z per koaličních poslanců Davida Pražáka a Marie...

6. listopadu 2026

Dluh Evropské unie dosáhne bilionu eur, varuje Brusel Evropský účetní dvůr

Premium
Budova Evropského účetního dvora

Odhadovaná míra chyb ve výdajích Evropské unie je i nadále příliš vysoká. Upozorňuje na to Evropský účetní dvůr (EÚD) ve své nejnovější výroční zprávě. Auditoři již sedmým rokem po sobě vydali...

6. listopadu 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×