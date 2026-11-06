Evropa hledá nástupce Lagardeové. Souboj o vedení ECB má nyní dva favority

V pátek v 17 hodin vypršela lhůta, během které mohou země eurozóny navrhnout kandidáty na nového prezidenta Evropské centrální banky. Současná šéfka Christine Lagardeová totiž oznámila, že ve funkci skončí 7. února příštího roku. Největší šance se zatím dávají dvěma mužům, píše agentura Bloomberg.
Španělsko prosazuje Pabla Hernándeze de Cose a Nizozemsko Klaase Knota. Oba muži v minulosti vedli centrální banky svých zemí a mají dlouholeté zkušenosti s měnovou politikou.
Volbu zásadně ovlivní Německo a Francie
Při výběru nového šéfa ECB bude zásadní především shoda mezi německým kancléřem Friedrichem Merzem a francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem. Německo a Francie jsou totiž dvě největší ekonomiky eurozóny a při důležitých evropských rozhodnutích mají tradičně značný vliv.
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Jednání však může zkomplikovat napětí v německé vládní koalici i složitá politická situace ve Francii. Rozdílné představy o směřování centrální banky mají navíc i další země eurozóny. Státy ze severu Evropy tradičně kladou větší důraz na boj s inflací, kdežto ty jižní více zajímají důsledky vysokých úrokových sazeb na hospodářský růst.
Najít kandidáta, na němž se všechny země shodnou, tak může dát evropským politikům pořádně zabrat. I po páteční uzávěrce se proto může objevit další uchazeč. Podobně tomu bylo v roce 2019, kdy se do čela ECB nakonec dostala Lagardeová.
Ve hře i funkce hlavního ekonoma
Výběr nového prezidenta ECB navíc souvisí s dalšími změnami ve vedení banky. V lednu se uvolní místo německé ekonomky Isabel Schnabelové a později skončí mandát také hlavnímu ekonomovi Philipu Laneovi z Irska. Evropské státy se tak mohou dohodnout na obsazení všech tří funkcí najednou.
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Francie by ráda získala místo hlavního ekonoma ECB. Ve hře jsou například viceguvernérka francouzské centrální banky Agnès Bénassy-Quéréová nebo bývalá představitelka OECD Laurence Booneová.
Německo zase vybírá nástupce Schnabelové. Mezi možnými kandidáty jsou mimo jiné Tobias Adrian, který působil v Mezinárodním měnovém fondu, a viceprezidentka německé centrální banky Sabine Maudererová.
Při výběru bude hrát roli také zastoupení žen. V šestičlenné výkonné radě ECB nyní působí pouze dvě, Lagardeová a Schnabelová. Pokud by Německo na uvolněné místo nominovalo muže, mohlo by to posílit šance Nizozemce Knota na prezidentskou funkci.
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V takovém případě by se však musela řešit také budoucnost Franka Eldersona, který už Nizozemsko ve vedení ECB zastupuje. Uvolněné místo by pak mohlo připadnout například kandidátce ze Španělska.
První jednání o kandidátech čeká ministry financí eurozóny už v pondělí. Poté se výběrem budou zabývat evropští lídři, kteří se mají sejít 13. a následně 26. až 27. listopadu, uzavírá Bloomberg.