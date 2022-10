Hledá se nový lídr evropského trhu s plynem. Profitovat mohou Američané

USA se už brzy mohou stát tím nejdůležitějším dodavatelem zkapalněného zemního plynu do Evropy, jak ukazuje studie Institutu pro energetickou ekonomiku. Tu si nechalo zpracovat německé průmyslové sdružení Zukunft Gas. Informoval o tom deník Deutsche Welle.

Vědci počítají s tím, že ruský zemní plyn už v Evropě v dalších letech skoro nepoteče, a to i přesto, že tato komodita byla třeba pro Německo léta extrémně důležitá. Evropské ekonomiky se však nyní mohou začít více orientovat na americký zkapalněný zemní plyn, který by měl být do řady evropských terminálů převážen obrovskými tankery.

„Německo by v blízké budoucnosti nemělo zapomínat na dostatečnou diverzifikaci energetických zdrojů. Jen tak totiž může být situace v Evropě bezpečná a zároveň udržitelná. Vyžaduje to i nastolení dlouhodobé strategie,“ domnívá se předseda představenstva podniku Zukunft Gas Timm Kehler.

Podle studie se tak evropská poptávka po LNG v budoucnu výrazně zvýší. Pokud by se totiž přívod ruského plynu opravdu zastavil, zůstaly by ve hře už jen plynovody z Alžírska, Ázerbájdžánu a Norska.

Třeba Norsko by ale podle studie mohlo navýšit těžbu plynu jen do roku 2028 a přívod alžírského zemního plynu by se v čase mohl také začít snižovat, neboť sama země by jej kvůli předpokládanému hospodářskému růstu v dalších letech začala více spotřebovávat.

Timm Kehler také dodává, že Spojené státy americké potřebují od Evropské unie dostatečné signály, že od nich LNG bude odebírat dlouhodobě. Zároveň čeká, že podíl amerického dovozu do EU by se mohl vyšplhat až na 40 procent. V takovém případě by tak USA našly vedle asijských států dalšího velmi významného obchodního partnera pro zemní plyn.

„Pokud budou mít američtí obchodní partneři jasnou představu o představách EU do budoucna, mohou do rozšíření kapacit na zkapalňování plynu začít ještě více investovat,“ dodal s tím, že cenová situace kolem plynu se podle něj začne uklidňovat v roce 2024. Přispěje k tomu hlavně rozšířený počet LNG terminálů po celé Evropě, který povede k vyrovnání asijských a evropských cen.