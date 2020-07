KOMENTÁŘ: Povážlivě ztrácíme. Evropu si podmaňují firmy z USA i Číny

Evropské firmy a značky povážlivě ztrácejí na světovém významu. Dobře je to patrné z žebříčku BrandZ nejhodnotnějších značek světa pro rok 2020, který byl zveřejněn tento týden. Hodnota značky plyne především z know-how a inovativnosti příslušné firmy a její schopnosti prosadit se na trhu. Země, jejichž firmy se na globálním trhu neprosadí jako dříve, nemohou pomýšlet na to, že si alespoň udrží dosavadní ekonomické, případně geopolitické postavení. To je dnes bohužel případ celého starého kontinentu.