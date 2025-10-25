Levný čínský import ohrožuje i německý podnik s více než stoletou historií, která se zaměřuje na protektorování pneumatik u nákladních automobilů. V posledních měsících ale firma pozoruje, že její tržby ohrožuje až nesmyslně levná čínská výroba proudící do Evropy.
„V době, kdy se na evropském trhu prodávají nové pneumatiky z Asie za čtyřicet procent ceny prémiových značek, je to pro nás těžké. Pokud jsou podmínky férové, konkurenci se nebráním. Toto ale není rovný souboj,“ říká Clemens Zimmermann, šéf německé společnosti, která se od roku 1990 řadí pod italský koncern Marangoni.
Zimmermann proto společně s dalšími evropskými průmyslníky volá po tom, aby Evropská unie konečně zasáhla. Z jeho pohledu je nutné, aby EU začala chránit domácí výrobce mnohem bedlivěji než doposud. V ohrožení jsou totiž kvůli levnému čínskému importu i tisíce pracovních míst, píše agentura Reuters.
Evropská unie jako náhrada za Spojené státy
Výrazný nárůst importu čínského zboží do EU souvisí s tím, že čínské firmy se po nástupu Donalda Trumpa do funkce snaží najít nové trhy. Brusel ale zatím s podobně přísnou politikou vůči Číně váhá. Mimo jiné proto, že členské země Evropské unie jsou na Číně v mnoha oblastech závislé.
Evropská unie již vytvořila speciální pracovní skupinu, která má nárůst dovozů z Číny sledovat. Závěry jsou zatím takové, že růst čínského importu do EU je patrný už v případě deseti sektorů ekonomiky, a to včetně strojírenského, dřevařského, textilního i chemického odvětví. Konkrétně se do EU z Číny ve zvýšené míře dováží třeba laminátové dřevo, plug-in hybridy či komponenty pro jaderné reaktory.
Skutečné celoevropské řešení v nedohlednu
Členské země Evropské unie se ale názorově liší v řešení. Itálie tlačí na dočasné omezení dovozů, Francie chce cla na chemické výrobky a automobily. Třeba Německo je ale mnohem zdrženlivější, protože právě náš soused je na obchodování s Čínou ekonomicky téměř nejzávislejší z celé sedmadvacítky.
Skutečné celounijní řešení je proto zatím v nedohlednu. Jednotlivé národní státy přistupují k vlastním opatřením, které mají jejich trh před levným čínským dovozem alespoň z části chránit. Příkladem je již zmíněná Itálie, která chystá novou ekologickou daň, jež by fakticky měla zdražit import levného čínského textilu.
Než se ale podaří některá opatření přenést do praxe, může být pro některé evropské firmy již pozdě. Dovoz čínského zboží do EU totiž stoupá již několik let a prozatím se s tím nepovedlo téměř nic udělat. „Drobným utěšením je, že se o tom alespoň začalo mluvit. Konkrétní činy však ale zatím skutečně chybějí,“ uzavírá pro Reuters Florent Menegaux, šéf francouzského gumárenského komplexu Michelin.