Trump v příspěvku na své sociální síti Truth Social zmařil očekávání investorů, že se většinu cel, která oznámil na začátku dubna, podaří díky dohodám zrušit. Tento názor v posledních týdnech podporoval růst akciových trhů.

„Je to výrazná eskalace obchodního napětí,“ řekl agentuře Reuters ekonom společnosti Berenbeg Holger Schmieding. „U Trumpa člověk nikdy neví, ale tohle by byla velká eskalace. EU by musela reagovat. Je to něco, co by skutečně poškodilo americkou i evropskou ekonomiku,“ dodal.

Akciový trh ve Frankfurtu nad Mohanem ztrácel více než například trh v Londýně. Frankfurtský index DAX odepisoval asi 2,3 procenta zhruba na 23.450 bodů, londýnský index FTSE 100 pak ztrácel 1,2 procenta a pohyboval se v blízkosti 8 630 bodů.

Očekávání investorů, že cla se nepříznivě odrazí na hospodářském růstu v eurozóně, mimo jiné posiluje názory, že Evropská centrální banka (ECB) bude muset snížit úrokové sazby. To prakticky okamžitě ovlivnilo výnosy státních dluhopisů zemí eurozóny, které prudce klesly. Euro pak smazalo část zisků vůči dolaru.