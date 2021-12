Evergrande je zas o něco blíž krachu, třicetidenní lhůta vypršela

Realitní obr Evergrande měl zaplatit 82,5 milionů dolarů (1,9 miliard korun) už minulý měsíc. Když se tak nestalo, začalo odpočítávání 30 dnů, a ty nyní uplynuly, aniž by firma platby provedla, informuje Reuters.

Mezinárodní dluhopisy firmy mají dohromady hodnotu zhruba 19 miliard dolarů (430 miliard korun), proto panuje obava, že pondělní nezaplacení je předzvěstí dalších porušení závazků vůči věřitelům. Krach je podle analytiků jen otázkou času.

Celkové dopady na realitní a finanční trh by nicméně neměly být tak velké, jak se předpokládalo. Ve věci se totiž začaly naplno angažovat čínské úřady. Čínští státní úředníci jsou součástí výboru pro řízení rizik, o jehož vzniku developer informoval rovněž v pondělí. Výbor má firmě pomoct zmírňovat a eliminovat budoucí svízele spojené s ohromnou zadlužeností společnosti.

Čína se snaží zmírnit dopady současné situace i tím, že rozvolnila pravidla ohledně likvidity v bankovním sektoru. Evergrande totiž dluží peníze 128 bankám a panuje obava, že jakmile jim nebude splácet půjčky, peníze jim budou chybět. Centrální banka proto oznámila, že sníží míru hotovosti, kterou musí banky držet ve svých rezervách. Tím by se mělo uvolnit 1,2 bilionů jüanů (více než čtyři biliony korun).

Investory i analytiky podobné kroky uklidňují. Peking navíc opakovaně prohlašuje, že problémy Evergrande se dají zvládnout. V pátečním stanovisku Čínské lidové banky se dokonce píše, že jedna realitní firma nemůže ohrozit získávání finančních prostředků na trhu a že prodeje bytů a nákupy pozemků se již v Číně vrátily do normálu.

To ale tak úplně není pravda. Zaprvé Evergrande není jedinou realitní firmou, která se potýká s problémy. Dalším ohromně zadluženým developerem, který začíná mít problém se splácením svých závazků, je firma Kaisa (a o dalších problémových developerech jsme psali ZDE).

O čínské realitní krizi vypovídá například i to, že prodeje pozemků tam meziročně klesly o více než 55 procent. Firmy, jako je Evergrande, Kaisa nebo třeba stavitel luxusních domů Fantasia, přišly během jednoho roku na akciových trzích o 80 procent své hodnoty.

Z vrcholu na dno

Evergrande byla a vlastně stále je jednou z největších čínských realitních firem. Na kontě má více než 1 300 realitních projektů. Na vrchol ji vynesl čínský realitní boom posledních třiceti let a také levné peníze poskytované bankami - na rychlý růst si developer masivně půjčoval.

Když finanční výsledky firmy začaly stagnovat, pustila se Evergrande do jiných odvětví. Začala podnikat v elektromobilitě, v technologiích i v potravinářském průmyslu.

Z kopce to začalo jít poté, co čínští regulátoři zpřísnili podmínky ohledně půjčování a zadluženosti realitních podniků. Aby Evergrande snížila svůj dluh a nastavenými regulemi prošla, začala nabízet rezidenční projekty s výraznými slevami, čímž chtěla podnítit prodej. To ale nestačilo.

Koncem letošního srpna firma uvedla, že výstavba některých jejích projektů se zastavila kvůli tomu, že včas nezaplatila svým dodavatelům a subdodavatelům. Neschopnost splácet se poté projevila i u pravidelných plateb úroků z dluhopisů a akcií. V přepočtu na českou měnu má firma celkové závazky v hodnotě 6,6 bilionů korun.