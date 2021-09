Zadlužená Evergrande prodává své podíly. Snaží se tím vyřešit splátky

Shengjing Bank je jedním z hlavních věřitelů Evergrande. Banka podle prohlášení pro burzu požaduje, aby byl veškerý čistý výnos z prodeje použit na úhradu dluhu, který u ní Evergrande má.



To naznačuje, že Evergrande nebude moci použít finanční prostředky na jiné účely. Zřejmě tak opět nesplní své závazky vůči zahraničním věřitelům. Analytici však upozorňují, že prodej akcií banky fakticky představuje finanční pomoc od vlády.

Evergrande má do středy splatit zahraničním majitelům dluhopisů 47,5 milionu dolarů, což je přes jednu miliardu korun. Už minulý týden přitom firmě vypršel oficiální termín pro uhrazení úroků 83,5 milionu dolarů ze zahraničních dluhopisů. Celkové závazky společnosti tak momentálně Evergrande přesahují 300 miliard dolarů.



Evergrande se stala jednou z nejproblémovějších firem v Číně a potácí se mezi chaotickým krachem s dalekosáhlými dopady, řízeným kolapsem nebo méně pravděpodobnou vyhlídkou na záchranu ze strany Pekingu. Investoři se navíc obávají, že kolaps podniku by mohl těžce zasáhnout čínský finanční systém a že negativní dopady by se mohly rozšířit i do zbytku světa.

V rámci řešení svých pohledávek tak Evergrande oznámila, že prodá Shenyang Shengjing Finance Investment Group 1,75 miliardy akcií Shengjing Bank, což představuje 19,93 procenta kapitálu banky. Podíl Evergrande v bance po prodeji klesne na 14,75 procenta. Podíl Shengyang Shengjing naopak stoupne na 20,79 procenta a firma se stane největším akcionářem banky.

Právě Shengjing Bank je zároveň ale jedním z největších věřitelů firmy. Podle zprávy makléřské firmy CCB International si Evergrande půjčila od Shengjing Bank sedm miliard jüanů. Podle Reuters navíc údajně Peking pobízí firmy a státem podporované developery k tomu, aby koupili některá aktiva Evergrande.

Společnost Evergrande, dříve známá jako Hengda Group, založil v roce 1996 miliardář a podnikatel Chuej Kcha-jen. Ten je známý i pod jménem Sü Ťia-jin. Z malé lokální firmy vyrostl realitní gigant, ale především za pomoci vypůjčených peněz.

Podle internetových stránek Evergrande Real Estate firma v současnosti vlastní přes 1300 projektů ve více než 280 městech po celé Číně. Časopis Forbes vyčíslil osobní majetek Chueje na zhruba 11 miliard dolarů a firmu Evergrande zařadil mezi 500 největších firem světa, obsadila 122. příčku.

Skupina se věnuje i jiným aktivitám než výstavbě nemovitostí. Její podnikání zahrnuje výrobu elektrických aut, potravin a nápojů, vlastní také média a fotbalový klub.