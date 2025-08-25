Nevyhnutelné a definitivní. Akcie zadlužené Evergrande zmizely z burzy

Akcie čínského realitního giganta Evergrande byly v pondělí po více než patnácti letech obchodování staženy z hongkongské burzy. Společnost nesplnila pravidla pro obnovení obchodování. To bylo pozastaveno 29. ledna 2024, kdy soud v Hongkongu nařídil likvidaci podniku. Podle likvidátorů jde o největší kolaps v dějinách čínského realitního trhu. Informoval o tom portál BBC.
Nejzadluženější developerské společnost China Evergrande dostala příkaz k demolici svého projektu. | foto: Reuters

Šéf zadlužené čínské realitní firmy China Evergrande Chuej Kcha Jen
Sledovací kamery jsou vidět poblíž sídla China Evergrande Group v Shenzhenu,...
Sídlo developera Evergrande v Hongkongu, které měl odkoupit čínský státní...
Rezidenční komplex rozestavěný společností Evergrande v Pekingu. (21. září 2021)
Vyřazení akcií z burzy bylo podle analytiků nevyhnutelné a lze je považovat za definitivní. „Jakmile je společnost vyřazena z burzy, není cesty zpět,“ řekl Dan Wang z poradenské společnosti Eurasia Group.

Likvidátoři Evergrande za 18 měsíců od zahájení likvidace prodali majetek zhruba za 255 milionů dolarů (5,3 miliardy korun) a převzali kontrolu nad více než stovkou jejích dceřiných společností. Většina aktiv a dceřiných firem Evergrande se nachází mimo Čínu a mnoho z nich už zabavili věřitelé.

Trest pro exšéfa zadlužené Evergrande. Doživotně nesmí obchodovat s akciemi

Z prodaného majetku připadá pouze 11 milionů dolarů přímo na Evergrande, zbytek držely její dceřiné firmy. Likvidátoři zároveň upozornili, že z 244 milionů dolarů v majetku těchto firem nemusí být možné všechny prostředky převést na mateřskou společnost. Na ni bylo převedeno zatím jen 167 milionů dolarů.

Evergrande s několika dalšími developery čelí likvidaci od roku 2021. Nepodařilo se jim totiž předložit životaschopné restrukturalizační plány ani získat dostatečnou podporu věřitelů. Čínský realitní trh, který byl dříve hlavním motorem růstu druhé největší ekonomiky světa, se už několik let potýká s hlubokou krizí navzdory opakovaným vládním pokusům oživit poptávku. Na realitní trh nepříznivě dolehly potíže v souvislosti se zpomalením hospodářského růstu a nízkou poptávkou.

Evergrande bývala největším developerem v Číně. Na burzu v Hongkongu byly její akcie uvedeny v roce 2009.

Nevyhnutelné a definitivní. Akcie zadlužené Evergrande zmizely z burzy

Prodej chat a chalup narostl meziročně skoro o desetinu, ceny opět stoupají

Češi v letošním roce zatím prodali 1545 chat a chalup, meziročně o devět procent více. Celková hodnota prodaných nemovitostí činila do července přes 4,4 miliardy korun, tedy o 200 milionů korun více...

24. srpna 2025  11:10

Češi přeplácejí za energie miliardy korun ročně. Proč to tak je a jak to můžou změnit

Češi přeplácejí za elektřinu miliardy korun ročně. Týká se to zejména spotřebitelů, kteří mají u svých dodavatelů staré smlouvy na dobu neurčitou. Těch je v Česku více než polovina. Takové smlouvy...

24. srpna 2025  10:04

