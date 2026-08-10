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Eurozóna se po úspěšném druhém čtvrtletí chystá na silnější růst, tvrdí analýzy

Jan Dvořák
  11:20

Německý kancléř Friedrich Merz se v Berlíně účastní jmenování a odvolání členů spolkové vlády. (29. července 2026 | foto: Markus SchreiberAP

Hospodářský růst v eurozóně by se měl zrychlit poté, co prokázal překvapivou odolnost vůči válce v Íránu, zjistil průzkum agentury Bloomberg provedený mezi analytiky. Pro rok 2026 se pro tento 21členný blok předpovídá růst o 0,8 procenta, což představuje zvýšení proti červencovému odhadu 0,5 procenta díky lepším výsledkům v období od dubna do června.

Nálada se zlepšila díky obnoveným pokusům o ukončení konfliktu na Blízkém východě a znovuotevření Hormuzského průlivu, jakož i díky německým snahám o oživení růstu včetně nárůstu výdajů v obranném sektoru, píše agentura Bloomberg.

Podle průzkumu agentury mezi analytiky by se měl hospodářský růst v eurozóně zrychlit poté, co prokázal překvapivou odolnost vůči válce v Íránu. Revize odráží téměř výlučně lepší výsledky v období od dubna do června, kdy hrubý domácí produkt vzrostl o 0,4 procenta, což je dvojnásobek proti původním prognózám.

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Respondenti průzkumu ponechali své prognózy růstu pro nadcházející čtvrtletí beze změny a očekávají ve třetím čtvrtletí růst o 0,2 procenta a následné postupné zrychlení jeho tempa.

Mnoho problémů

Eurozóna se v posledních měsících vypořádávala s mnoha problémy, mezi něž patřily vyšší ceny energií, snižování nákladů a propouštění u evropských automobilek, lesní požáry a historicky nízké hladiny vody v klíčových vodních tocích. Nálada se v poslední době zlepšila díky obnoveným snahám o ukončení konfliktu na Blízkém východě a znovuotevření Hormuzského průlivu. Optimismus podpořily také německé snahy o oživení růstu.

Podle samostatného průzkumu agentury Bloomberg zažívá největší evropská ekonomika, Německo, boom výdajů v obranném sektoru, který pomůže zvýšit celkovou míru růstu z letošních 0,8 procenta na 1,2 procenta v roce 2028. Tento údaj představuje revizi směrem nahoru ve srovnání s 0,6 procenta, které analytici předpovídali minulý měsíc, a to také díky nečekaně silnému druhému čtvrtletí.

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Komplexní balíček reforem, na němž se dohodla vláda kancléře Friedricha Merze, by měl ve střednědobém až dlouhodobém horizontu zvýšit růstový potenciál. Zároveň si však firmy po celém kontinentu uvědomují související rizika. Některé již varují před ztrátami v řádu desítek milionů, neboť nízký stav vody v řekách Rýn a Dunaj brzdí dopravu, uzavřel Bloomberg.

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