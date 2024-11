Eurozóna si polepší. Vzrostou investice i spotřeba, odhaduje prognóza

Hrubý domácí produkt eurozóny by v roce 2025 měl stoupnout o 1,3 procenta. V roce 2026 by tento růst měl být ještě o 0,3 procentního bodu vyšší, odhaduje ve své páteční zprávě Evropská komise. Růst spotřebitelských cen se v příštím roce zpomalí a dosáhne na hranici 2,1 procenta, píše agentura Bloomberg. Předpokládaný růst Evropské komise na rok 2025 je vyšší, než se domnívá Mezinárodní měnový fond.

Brusel rovněž očekává, že pozitivní dopady na chod ekonomiky eurozóny bude mít i postupný pokles úrokových sazeb. Ten by totiž mohl vést k výraznému zlepšení podmínek pro podnikové investice. Úvěry by tedy v dalších měsících měly být dostupnější než nyní, což by mělo potáhnout vzhůru celé hospodářství.

„Pokles inflace, růst soukromé spotřeby i investic. To vše by dohromady s rekordně nízkou nezaměstnaností mělo přispět ke zrychlení ekonomiky,“ okomentoval situaci unijní komisař pro hospodářství Paolo Gentiloni. Dodal, že před hospodářstvím eurozóny ale zůstává i několik rizik a výzev do budoucna.

Trumpova cla jako riziko

Evropská komise ale ve své zprávě upozorňuje i na to, že pro unijní ekonomiku je výrazným rizikem změna obchodní politiky Spojených států amerických. Ta souvisí s nedávným vítězstvím Donalda Trumpa v amerických prezidentských volbách. Trump totiž slíbil zvýšit cla na dovoz z Číny i dalších států, a to včetně právě Evropské unie.

„Obchodní vazba mezi USA a Evropskou unií patří k nejvýznamnějším na světě. Možné protekcionistické kroky by byly škodlivé pro obě strany,“ varoval unijní komisař Paolo Gentiloni. Už nyní se podle něj většina států Evropské unie potýká s nepříliš optimálním hospodářským růstem. Gentiloni ale zároveň slíbil, že Evropská komise bude s nastupující americkou administrativou spolupracovat.

Příkladem výrazně negativních celní dopadů je situace v Německu. Tamní průmysl již několik měsíců bojuje s obrovskými problémy a řada místních firem zvažuje, že přesune svou produkci do zahraničí. Německé firmy trápí obrovská byrokracie, nedostatek volných pracovních sil a hlavně vysoké ceny energií. Nyní se k tomu navíc mohou přidat i americká cla.

I kvůli slabému hospodářskému růstu se možným clům Donalda Trumpa před nedávnem věnovala ve své speciální analýze i německá centrální banka. Ta došla k závěru, že Trumpova cla mohou zredukovat německý hrubý domácí produkt proti současným prognózám až o 1 procento.

Rizikem jsou i trvající války

Evropská komise však zároveň doplňuje, že značnou hrozbou jsou také pokračující války na Ukrajině a na Blízkém východě. Ty totiž mohou vést k narušení energetické bezpečnosti a zároveň mohou výrazně ovlivnit současný ekonomický vývoj regionu.

Eurokomisaři očekávají, že příštím roce si výrazně polepší španělská ekonomika. Tempo růstu HDP v případě Španělska by se totiž v roce 2024 mělo dostat na úroveň 3 procent. Třeba Itálie by si však v meziročním srovnání měla polepšit pouze o 1 procento. Pozitivní podle EK rovněž je, že společný rozpočtový deficit zemí eurozóny v příštím roce klesne pod stanovou hranici 3 procent, uzavírá Bloomberg.