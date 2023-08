KOMENTÁŘ: Němci nedělají malé chyby, přitom se k nim upíná celá Unie

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Vyzkoušet Premium

Eurozóně hrozí největší krize od jejího vzniku, varuje agentura Bloomberg. Na přelomu let 2024 a 2025 se může maximálně projevit efekt utahování její měnové i rozpočtové politiky. To by přivodilo hospodářský pád, až pětiprocentní, srovnatelný s tím z doby evropské dluhové krize před více než deseti lety, píše hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda.