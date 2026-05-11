Zatímco v roce 2021 uvedla problém s doručením čtvrtina českých zákazníků nakupujících na internetu, loni to byla už téměř polovina. V celé Evropské unii mělo loni potíže 35 procent lidí, kteří v posledních třech měsících nakoupili online. Před čtyřmi lety to bylo 33 procent.
V Česku podíl nespokojených vzrostl z 28 na 49 procent. Česká republika tak patří mezi sedm zemí, kde lidé problémy s doručením uvádějí nejčastěji. Nejvíce nespokojení jsou na Maltě, v Nizozemsku a Lucembursku. Naopak méně problémů hlásí v Řecku nebo Portugalsku.
|
Zátěžový test českých e-shopů odhalil rezervy ve vratkách i oblibu QR plateb
„Pozorujeme jasný trend. Čím je trh e-commerce vyspělejší a zákazník má více možností, tím roste jeho citlivost na kvalitu služeb. Nespokojenost tak nemusí znamenat zhoršení, ale spíš vyšší očekávání,“ uvedl uvedl ředitel PPC Profits Tomáš Čupr.
Podle něj významnou roli hraje i rostoucí podíl mezinárodních tržišť, kde zákazníci často vybírají hlavně podle ceny a méně řeší kvalitu dopravy, reklamace nebo zákaznický servis. To pak vede k častějším negativním zkušenostem.
Pozdní doručení je problém
Podobně mluví i zástupci e-shopů. „Z našeho působení v sedmi evropských zemích vidíme, že český klient je jednoznačně nejnáročnější. Češi jsou zvyklí na standard rychlého doručení. Co jinde trvá tři až pět dní, v Česku musí být do druhého dne. Vysoké požadavky mají i na kvalitu a detailní informace o zboží. Právě díky tomu se nám daří expandovat v zahraničí a přinášet tam standardy, na které jsou zvyklí naši domácí zákazníci,“ řekl spolumajitel skupiny Bezvavlasy.cz František Novotný.
V Evropě si lidé nejčastěji stěžují na pozdní doručení zásilky. Na pomalejší doručení pak žehrá každý pátý evropský kupující na webu.
„Český trh patří z pohledu logistiky a rychlosti doručení mezi nejvyspělejší v Evropě. Standard doručení do druhého dne je zde vnímán jako samozřejmost, zatímco v řadě jiných zemí jde stále o nadstandard. Právě tato vysoká úroveň služeb ale zvyšuje nároky zákazníků. Ti pak jako problém vnímají i situace, které by jinde byly považovány za běžné. Z dlouhodobého pohledu je to ale konkurenční výhoda, která českým e-shopům usnadňuje expanzi do zahraničí,“ dodal Čupr.
|
Klikni a zaplať. Afrika přeskočila éru e-shopů a udělala si digitální svět po svém
Dopravci služby dál rozšiřují. V Česku rychle přibývá výdejních boxů a míst, které se staly nejoblíbenějším způsobem doručení. „V posledním roce jsme do sítě výrazně investovali. Vlastních boxů máme 2000 a chceme jich mít více,“ řekl ředitel GLS v Česku Petr Pěcha.
Hustá síť boxů a výdejních míst pomáhá i rychlosti a spolehlivosti doručování. „Pro nás a naše partnery to znamená možnost doručit velké objemy zásilek na jedno místo bez rizika, že kurýr zákazníka nezastihne doma. Z našeho průzkumu mezi českými zákazníky zároveň vyplynulo, že vedle velikosti nabídky a ceny zboží patří mezi nejdůležitější faktory při výběru e-shopu nebo tržiště také cena dopravy a rychlost doručení,“ uvedla mluvčí Allegro.cz Monika Brichtová.
Roste také zájem o doručení na adresu v předem vybraném čase a možnost volby konkrétního dne a přesného času doručení je odpovědí na nespokojenost s pozdním doručením zásilky. „Vidíme, že zájem o doručení v přesném časovém slotu neustále roste, a to nejen u potravin nakupovaných online. Nejoblíbenější jsou večerní a víkendové časy. Doručení se přizpůsobuje potřebám klientů, nikoli e-shopů,“ vysvětlil provozní ředitel DODO Peter Menky.
Nepřehledné weby
Vedle pozdního doručení řeší evropští zákazníci i další problémy. Více než desetina lidí narazila na nefunkční nebo nepřehledný web e-shopu. Zhruba deset procent lidí dostalo poškozené zboží. Často zmiňují také nedostatečné informace o záruce nebo potíže s reklamací.
Na problémy v závěru nákupu upozorňuje i PayU. „Mnohé z problémů, na které upozorňují data Eurostatu, vznikají až v samotném závěru nákupu. Náš dubnový průzkum agentury Perfect Crowd ukazuje, že 47 procent zákazníků odradí obavy o bezpečnost a 44 procent složitý nebo pomalý proces dokončení nákupu. Dalších 36 procent nákup nedokončí kvůli chybějící preferované platební metodě,“ uvedl country manager PayU pro Česko a Slovensko Martin Prunner. Dodal, že platby dnes mají přímý dopad nejen na zákaznickou zkušenost, ale i na tempo růstu celého e-commerce.
Už dávno nejde jen o technický prvek nákupního procesu, ale o jeden z klíčových momentů rozhodování. Zákazníci se vracejí tam, kde je nákup rychlý, intuitivní a předvídatelný. „Absence preferované platební metody často vede k opuštění košíku. Digitální peněženky by podle našeho průzkumu mohly chybět až 29 procentům zákazníků,“ dodal Prunner.
Evropané ale při nákupech na internetu zůstávají opatrní. Jen tři procenta z nich uvedla, že se v poslední době stala obětí podvodu, uzavírá Eurostat.