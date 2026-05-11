Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Tuzemský klient je náročný. V zásilkách patří český trh k nejvyspělejším, říká průzkum

Autor:
  15:37
Češi jsou zvyklí na standard rychlého doručení. Co jinde trvá tři až pět dní, v Česku musí být do druhého dne. Vysoké požadavky mají i na kvalitu a detailní informace o zboží, zjistil průzkum. Online nákupy ovšem zdaleka neprobíhají v Evropě vždy hladce. Podle dat Eurostatu zaznamenala v posledním roce problémy při doručení zásilky více než třetina zákazníků v Evropské unii. V Česku je tento podíl ještě vyšší a v posledních letech rychle roste.

Ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Zatímco v roce 2021 uvedla problém s doručením čtvrtina českých zákazníků nakupujících na internetu, loni to byla už téměř polovina. V celé Evropské unii mělo loni potíže 35 procent lidí, kteří v posledních třech měsících nakoupili online. Před čtyřmi lety to bylo 33 procent.

V Česku podíl nespokojených vzrostl z 28 na 49 procent. Česká republika tak patří mezi sedm zemí, kde lidé problémy s doručením uvádějí nejčastěji. Nejvíce nespokojení jsou na Maltě, v Nizozemsku a Lucembursku. Naopak méně problémů hlásí v Řecku nebo Portugalsku.

Zátěžový test českých e-shopů odhalil rezervy ve vratkách i oblibu QR plateb

„Pozorujeme jasný trend. Čím je trh e-commerce vyspělejší a zákazník má více možností, tím roste jeho citlivost na kvalitu služeb. Nespokojenost tak nemusí znamenat zhoršení, ale spíš vyšší očekávání,“ uvedl uvedl ředitel PPC Profits Tomáš Čupr.

Podle něj významnou roli hraje i rostoucí podíl mezinárodních tržišť, kde zákazníci často vybírají hlavně podle ceny a méně řeší kvalitu dopravy, reklamace nebo zákaznický servis. To pak vede k častějším negativním zkušenostem.

Pozdní doručení je problém

Podobně mluví i zástupci e-shopů. „Z našeho působení v sedmi evropských zemích vidíme, že český klient je jednoznačně nejnáročnější. Češi jsou zvyklí na standard rychlého doručení. Co jinde trvá tři až pět dní, v Česku musí být do druhého dne. Vysoké požadavky mají i na kvalitu a detailní informace o zboží. Právě díky tomu se nám daří expandovat v zahraničí a přinášet tam standardy, na které jsou zvyklí naši domácí zákazníci,“ řekl spolumajitel skupiny Bezvavlasy.cz František Novotný.

V Evropě si lidé nejčastěji stěžují na pozdní doručení zásilky. Na pomalejší doručení pak žehrá každý pátý evropský kupující na webu.

„Český trh patří z pohledu logistiky a rychlosti doručení mezi nejvyspělejší v Evropě. Standard doručení do druhého dne je zde vnímán jako samozřejmost, zatímco v řadě jiných zemí jde stále o nadstandard. Právě tato vysoká úroveň služeb ale zvyšuje nároky zákazníků. Ti pak jako problém vnímají i situace, které by jinde byly považovány za běžné. Z dlouhodobého pohledu je to ale konkurenční výhoda, která českým e-shopům usnadňuje expanzi do zahraničí,“ dodal Čupr.

Klikni a zaplať. Afrika přeskočila éru e-shopů a udělala si digitální svět po svém

Dopravci služby dál rozšiřují. V Česku rychle přibývá výdejních boxů a míst, které se staly nejoblíbenějším způsobem doručení. „V posledním roce jsme do sítě výrazně investovali. Vlastních boxů máme 2000 a chceme jich mít více,“ řekl ředitel GLS v Česku Petr Pěcha.

Hustá síť boxů a výdejních míst pomáhá i rychlosti a spolehlivosti doručování. „Pro nás a naše partnery to znamená možnost doručit velké objemy zásilek na jedno místo bez rizika, že kurýr zákazníka nezastihne doma. Z našeho průzkumu mezi českými zákazníky zároveň vyplynulo, že vedle velikosti nabídky a ceny zboží patří mezi nejdůležitější faktory při výběru e-shopu nebo tržiště také cena dopravy a rychlost doručení,“ uvedla mluvčí Allegro.cz Monika Brichtová.

Roste také zájem o doručení na adresu v předem vybraném čase a možnost volby konkrétního dne a přesného času doručení je odpovědí na nespokojenost s pozdním doručením zásilky. „Vidíme, že zájem o doručení v přesném časovém slotu neustále roste, a to nejen u potravin nakupovaných online. Nejoblíbenější jsou večerní a víkendové časy. Doručení se přizpůsobuje potřebám klientů, nikoli e-shopů,“ vysvětlil provozní ředitel DODO Peter Menky.

Nepřehledné weby

Vedle pozdního doručení řeší evropští zákazníci i další problémy. Více než desetina lidí narazila na nefunkční nebo nepřehledný web e-shopu. Zhruba deset procent lidí dostalo poškozené zboží. Často zmiňují také nedostatečné informace o záruce nebo potíže s reklamací.

Podle čeho si vybíráte e-shop?

celkem hlasů: 11

Upozornění

  • zaškrtnutých možností je více, než je dovoleno.

Na problémy v závěru nákupu upozorňuje i PayU. „Mnohé z problémů, na které upozorňují data Eurostatu, vznikají až v samotném závěru nákupu. Náš dubnový průzkum agentury Perfect Crowd ukazuje, že 47 procent zákazníků odradí obavy o bezpečnost a 44 procent složitý nebo pomalý proces dokončení nákupu. Dalších 36 procent nákup nedokončí kvůli chybějící preferované platební metodě,“ uvedl country manager PayU pro Česko a Slovensko Martin Prunner. Dodal, že platby dnes mají přímý dopad nejen na zákaznickou zkušenost, ale i na tempo růstu celého e-commerce.

Už dávno nejde jen o technický prvek nákupního procesu, ale o jeden z klíčových momentů rozhodování. Zákazníci se vracejí tam, kde je nákup rychlý, intuitivní a předvídatelný. „Absence preferované platební metody často vede k opuštění košíku. Digitální peněženky by podle našeho průzkumu mohly chybět až 29 procentům zákazníků,“ dodal Prunner.

Evropané ale při nákupech na internetu zůstávají opatrní. Jen tři procenta z nich uvedla, že se v poslední době stala obětí podvodu, uzavírá Eurostat.

Vstoupit do diskuse

České zdravotnictví je úspěšné, ale šampion přestal trénovat, shodují se experti

Nejčtenější

Jak se nakupuje v Lidlu v italských Benátkách. Některé cenovky potěší, jiné překvapí

Benátky nemusí hned znamenat jen drahé restaurace a turistické ceny. Stačí...

Benátky nemusí hned znamenat jen drahé restaurace a turistické ceny. Stačí navštívit tamní supermarket Lidl, kde se dá nakoupit podobně jako v Česku. Regály nabízejí levné víno, těstoviny za pár...

Noblesa na českých kolejích. Jak vypadá jízda jídelním vozem z roku 1906

Vlaková souprava vedená parní lokomotivou 431.032 zvanou Ventilovka a...

Na pražské hlavní nádraží se na několik dubnových večerů vrátila noblesa starých jídelních vozů. Historický vůz Ringhoffer z roku 1906, parní lokomotiva i čtyřchodové menu nalákaly cestující, kteří...

Sněz a uteč. Malebné italské pobřeží se proměnilo ve scény z třetího světa

Pobřeží Amalfi, zapsané na seznamu světového dědictví UNESCO, láká návštěvníky...

S rostoucími teplotami začali návštěvníci zaplavovat ulice malebných vesniček podél Amalfinského pobřeží ležícího jižně od Neapole. Navzájem se tlačí svými odhalenými rameny a přeplněnými batohy...

Průšvih CSG: akcie ztratily už polovinu hodnoty. Nevěří se jeho byznys modelu

ilustrační snímek

Akcie zbrojařské společnosti Czechoslovak Group (CSG) podnikatele Michala Strnada v pondělí prudce oslabily. Reagovaly tak na zprávu firmy Hunterbrook zpochybňující obchodní model CSG, napsala...

Soupravy Talgo mají problémy. Dvě ze tří jsou mimo provoz, na palubu míří manažeři

Nová vlaková souprava Leo Expressu na pražském Hlavním nádraží (23. dubna 2026)

Španělské vlaky Talgo, které minulý týden slavnostně uvedl do provozu s cestujícími dopravce Leo Express, mají velké problémy. Kvůli technickým závadám jsou mimo provoz dvě ze tří souprav, většinu...

Tuzemský klient je náročný. V zásilkách patří český trh k nejvyspělejším, říká průzkum

Ilustrační snímek

Češi jsou zvyklí na standard rychlého doručení. Co jinde trvá tři až pět dní, v Česku musí být do druhého dne. Vysoké požadavky mají i na kvalitu a detailní informace o zboží, zjistil průzkum. Online...

11. května 2026  15:37

Pracovníci prchají před žhavou ocelí. Záběry z čínské továrny kolují sítěmi

Slévárna v továrně na motorové díly ve městě Pin-čou v provincii Šan-tung ve...

Záznamy z bezpečnostních kamer ukazují, jak ve slévárně závodu v čínské provincii Che-pej explodovala elektrická indukční tavicí pec naplněná horkým kovem. Kapky oceli či žhavé strusky se pak...

11. května 2026  13:07

Deset let od referenda. Britské akcie pokulhávají, libra ztrácí i na českou korunu

Před budovou Evropského parlamentu stahují vlajky Velké Británie, která po 47...

Od referenda, v němž Britové rozhodli o odchodu z Evropské unie, letos v červnu uplyne deset let. Zatímco zastánci brexitu tehdy slibovali éru hospodářského růstu, realita je střízlivější. Londýnská...

11. května 2026  11:07

Dua Lipa žaluje Samsung. Za zneužití své fotografie chce 15 milionů dolarů

Dua Lipa na oscarové party Eltona Johna v Los Angeles (15. března 2026)

Britská popová hvězda Dua Lipa podala žalobu na jihokorejského výrobce elektroniky Samsung. Tvrdí, že firma bez povolení použila její fotografii při propagaci svých televizorů, a jako odškodné...

11. května 2026  9:46

Cena ropy vystřelila po Trumpově kritice íránské odpovědi na příměří

Těžební věž a větrné elektrárny v USA v Texasu.

Barel ropy zdražuje na začátku týdne o zhruba čtyři dolary. Ceny ropy rostou poté, co americký prezident Donald Trump označil íránskou odpověď na americký mírový návrh za nepřijatelnou. Íránský návrh...

11. května 2026  8:22

Noblesa na českých kolejích. Jak vypadá jízda jídelním vozem z roku 1906

Vlaková souprava vedená parní lokomotivou 431.032 zvanou Ventilovka a...

Na pražské hlavní nádraží se na několik dubnových večerů vrátila noblesa starých jídelních vozů. Historický vůz Ringhoffer z roku 1906, parní lokomotiva i čtyřchodové menu nalákaly cestující, kteří...

11. května 2026

Výrobci kritizují pomalé vlaky, prohrávají s auty. Soutěže totiž rozhoduje hlavně cena

Premium
ilustrační snímek

Soutěže na nové dopravce na železnici rozhoduje stále především cena. Ta tvoří zhruba devadesát procent bodů, na základě kterých vybírá dopravce ať už ministerstvo dopravy u rychlíků, nebo jednotlivé...

11. května 2026

Chorvatsko jako první v Evropě spustilo komerční robotaxi. Láká první zákazníky

Chorvatsko jako vůbec první země v Evropě spustilo provoz robotaxi. Společnost...

Chorvatsko jako první země v Evropě spustilo komerční provoz robotaxi, tedy taxi bez řidiče. Místní startup Verne v Záhřebu provozuje deset elektromobilů Arcfox Alpha T5 od čínského výrobce BAIC...

10. května 2026

Od ropy k turbínám. Čína výrazně rozšiřuje výstavbu větrných elektráren

Čína je jedničkou ve větrné energii. Plánuje další rozvoj elektráren

Čína využívá vysoké ceny ropy i geopolitické napětí k posílení své pozice ve větrné energetice. Letos dál zrychluje výstavbu a navazuje na loňský rekord, kdy instalovala třikrát více kapacit než...

10. května 2026

Kanada hledá cestu ze závislosti na USA. Oživuje zapomenutý přístav Churchill

Pohled na železniční trať a nádraží v Churchillu v Manitobě. Uzavření přístavu...

Kanada se po nástupu Donalda Trumpa do funkce prezidenta USA snaží diverzifikovat svoji ekonomiku. Vsadit chce i na dlouhodobě opomíjený přístav Churchill, který by se v příštích letech mohl proměnit...

10. května 2026

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Íránský konflikt Saúdům vyhovuje. Zisky z ropy vzrostly o čtvrtinu

Rafinerie v Janbú patřící ropnému gigantu Saudi Aramco

Saúdskoarabské těžební společnosti Saudi Aramco, která je největším vývozcem ropy na světě, vzrostl v prvním čtvrtletí čistý zisk o 25 procent na 32,5 miliardy USD (670,6 miliardy Kč). K růstu...

10. května 2026  10:21

Nový šéf Harley-Davidson slibuje změnu. Firma chystá návrat legendy i levnější modely

Artie Starrs, nový šéf značky Harley-Davidson, slibuje revoluční změny. (6....

Společnost Harley-Davidson se dlouhá léta soustředila na svou věrnou zákaznickou základnu z generace baby-boomerů. Nabízela jim drahé cruisery i cestovní motocykly. Nový generální Artie Starrs nyní...

10. května 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.