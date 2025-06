Doba přepravy mezi Londýnem a Frankfurtem nad Mohanem se díky novému vysokorychlostnímu železničnímu spojení má zredukovat na pět hodin. V případě Ženevy má jít o pět hodin a dvacet minut, píše BBC. Nová železniční spojení by měla fungovat již po roce 2030.

„Přichází zlatá éra udržitelného cestování. Lidé chtějí cestovat vlakem více než kdy dřív,“ uvedla pro BBC výkonná ředitelka společnosti Eurostar Gwendoline Cazenaveová.

Dopravce kvůli tomu zakoupí až 50 nových vlakových souprav, které nahradí část stárnoucího vozového parku. Počet osobních železničních spojů z Londýna do Evropy se tím zvýší asi o 30 procent. Nová flotila by zároveň do budoucna měla obsluhovat také přímé spoje z Amsterdamu a Bruselu do Ženevy.

Strach z konkurence

BBC ale zároveň píše o možných komplikacích, mezi které se má řadit hlavně nepříliš ideální kapacita depa Temple Mills ve východním Londýně. Je to totiž jediné depo ve Spojeném království, které zvládne velké soupravy zvládne obsluhovat.

Společnost Eurostar má toto depo k dispozici jen na základě dlouhodobé nájemní smlouvy. Konkurence však nespí. O využívání depa i provozování vlakových linek do dalších evropských států totiž mají zájem i další společnosti včetně španělského startupu Evolyn, miliardáře Richarda Bransona pod značkou Virgin či podniku Gemini Trains, který spolupracuje s Uberem.

Britské úřady nyní rozhodují o tom, která společnost bude mít do budoucna možnost depo Temple Mills využívat. Podle BBC však bude místo buď pro rozšířenou flotilu Eurostaru, anebo pro konkurenčního provozovatele. Dva různé podniky se tam nevejdou.

V roce 2024 zvládla společnost Eurostar přepravit meziročně o 5 procent cestujících více. Celkem šlo o 19,5 milionů pasažérů. Nejvíce využívanou trasou bylo loni spojení mezi Londýnem a Paříží. Vedení firmy počítá s tím, že pro rok 2025 kapacity na této trase porostou.

Kromě toho Eurostar zajišťuje pravidelná vlaková spojení z Londýna do Amsterdamu a Bruselu. Během zimních měsíců také z Londýna do francouzských Alp. Dlouhodobě zajišťuje také několik vnitrostátních spojů v Nizozemsku, Belgii, Francii a Německu, uzavírá BBC.