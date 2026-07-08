O podobě nových pravidel se zástupci EP a členských států Evropské unie předběžně dohodli už v červnu. Nová pravidla musí do začátku srpna přijmout i Rada EU.
Pro nová opatření hlasovalo 646 europoslanců, 12 bylo proti a tři se zdrželi. Jde o první změnu pravidel pro cestující v letecké dopravě od roku 2004. Aktualizovaná pravidla vstoupí v platnost 20 dní po vyhlášení v Úředním věstníku EU. Od tohoto okamžiku budou mít členské státy rok na přípravu a zavedení pravidel.
|
EU se pře o práva cestujících, řeší se zpoždění i kufr v ceně letenky
„Nová pravidla přinášejí řadu zlepšení pro cestující, od bezplatného usazení rodin přes větší transparentnost cen až po zákaz nutit cestující používat aplikace aerolinek jen kvůli získání palubní vstupenky,“ uvedla česká europoslankyně Markéta Gregorová (Piráti) z frakce Zelených.
Dodala, že je škoda, že Rada EU odmítla zvýšit kompenzace za zpožděné a zrušené lety, které zůstávají ve stejné výši od roku 2004.
Nová pravidla cestujícím usnadní a zpřehlední proces získání odškodného za zrušené lety. Pokud se cestující rozhodnou pro proplacení výdajů místo přesměrování letu, budou odškodněni automaticky. Cestující, kteří se rozhodnou pro přesměrování, pak do čtyř dnů od ukončení cesty obdrží jasné pokyny, jak podat žádost o odškodnění.
|
Za tříhodinové zpoždění letu zůstane nárok na odškodné, rozhodli v Bruselu
Letecké společnosti budou nově přidělovat místa k sezení tak, aby nedocházelo k rozdělování rodin s dětmi. Zároveň mají povinnost umístit osobu doprovázející dítě mladší 14 let na sousední sedadlo bez příplatku.
Schválená pravidla také zahrnují právo vzít si na palubu bezplatně jednu osobní věc, jako je malá taška nebo batoh. Letecké společnosti budou muset také už na začátku rezervačního procesu zobrazovat cenu letenky včetně příručních zavazadel. Cestujícím, kteří se rozhodnou cestovat bez příručního zavazadla, mohou letecké společnosti nabídnout levnější letenky.
|
Za zpožděný let dostanou cestující nižší odškodné a později, rozhodla EU
Nově budou mít lidé se zdravotním postižením a s omezenou schopností pohybu a orientace právo na odškodnění v případě, že kvůli nedostatečné pomoci letištního personálu nestihnou svůj let. Zároveň se na doprovod zdravotně postižených osob vztahuje stejné pravidlo jako na doprovod dětí mladších 14 let, tedy sedadlo vedle doprovázené osoby zdarma.