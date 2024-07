Ukousnout v Evropě co nejvíc. Čínská reklama ovládla fotbalové mistrovství

Obrovských reklamních bannerů firem kolem hřišť si během letošního mistrovství všiml asi každý fotbalový divák. Čínské společnosti mezi nimi sice nemají většinové zastoupení, jejich vliv je však nepochybný. Podle dat pořadatelské asociace UEFA pochází z Číny celkem pět ze třinácti hlavních sponzorů, píše rakouský deník Der Standard.

Přesná částka, kterou čínské firmy za reklamu na fotbalovém šampionátu zaplatily, není známá. Hovoří se však o tom, že jedna společnost by měla zaplatit až 200 milionů eur, což je v přepočtu zhruba pět miliard korun. Čínské společnosti však věří, že tato obrovská suma jim pomůže se na evropském trhu prosadit a přispěje k získání spotřebitelské důvěry.

Snaha o oslovení stovek milionů zákazníků

Evropa je pro čínské firmy obrovský trh, a právě reklama během ostře sledovaného šampionátu jim může pomoci. Její význam může v praxi ještě zásadnější, neboť mnoho evropských podniků se kvůli snaze o úsporu nákladů rozhodlo na šampionátu reklamně nepodílet. Dominuje mezi nimi zejména jedna z nejznámějších německých automobilek Volkswagen. Přitom ještě před pár měsíci se s její podporou počítalo.

Mezi evropskými firmami, které se rozhodly fotbalový šampionát v Německu podpořit, se řadí zejména německý obchodní řetězec Lidl, francouzská IT skupina Atos nebo německý dodavatel pracovních oděvů Engelbert Strauss. Kromě nich se ale snaží o získání spotřebitelské důvěry třeba také právě čínský výrobce televizorů Hisense, internetový prodejce Aliexpresss i s ní spojený poskytovatel platebních služeb Alipay.

Mezi další významné čínské podniky je potřeba zařadit také výrobce mobilních telefonů Vivo nebo automobilku BYD. Ta se mimo jiné v posledních týdnech dostala na unijní seznam čínských společností, které se možná už brzy nevyhnou hrazení cel. Právě automobilka BYD se v kontextu evropských automobilek často skloňuje jako jeden z největších konkurentů, na kterého si značky jako Volkswagen, Audi nebo třeba Škoda musí dávat pozor.

Získání podílu za každou cenu

Mnohamiliardová čínská reklamní ofenziva však zapadá do obchodní strategie. Cílem asijských podniků je totiž získání podílu na evropském trhu za každou cenu. „Skutečné dopady reklamy v rámci fotbalového mistrovství do měří obtížně, a to mimo jiné proto, že korporace současně podnikají i mnoho jiných marketingových aktivit. Firmám ale pomáhá k tomu, aby si potenciální zákazníci jejich značku spojili s pozitivními emocemi,“ komentuje pro Der Standard expert na marketing Tim Ströbel.

Konkrétně čínská automobilka BYD ale může z finanční podpory evropského šampionátu velmi profitovat. Není to tak dlouho, co se jí povedlo vytlačit konkurenční Volkswagen z prvního místa v Číně a nyní je to největší prodejce elektromobilů na světě, který má v Evropě navíc velké plány.

Ještě v roce 2023 přitom pocházelo od společnosti BYD jen přibližně 16 tisíc z přibližně 3 milionů prodaných elektromobilů na unijním trhu. Nyní se ale čeká, že pro rok 2024 bude tento počet násobně vyšší. O expanzi na evropském trhu usiluje i Alipay, která tu chce zopakovat svůj úspěch z Číny, Latinské Ameriky i Blízkého východu. Firma chce otřást evropským trhem poskytovatelů platebních služeb a citelně snížit podíl ostatních konkurenčních společností, mezi které se řadí hlavně Klarna, Apple Pay nebo PayPal.

Čínský vůdce Si Ťin-pching to i doma myslí s fotbalem vážně. Už v roce 2016 odhalil své plány naznačující, že Čína by se do roku 2050 měla stát světovou fotbalovou velmocí. Tamní režim se snaží budovat velký počet nových fotbalových hřišť a motivuje mladé, aby se do fotbalu pustili. V současné době je ale země v rámci světového žebříčku FIFA až na 88. místě a stojí před ní dlouhá cesta, uzavírá německý list.