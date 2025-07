Euro se veze na vlně růstu. Ohrožuje ale unijní konkurenceschopnost

Místopředseda Evropské centrální banky Luis de Guindos pro agenturu Bloomberg uvedl, že pokud měnový kurz překročí hranici 1,20 dolaru za euro, bude to pro státy v eurozóně komplikované. V úterý dopoledne se jedno euro na trzích obchodovalo za 1,18 amerického dolaru. Přitom ještě v letošním lednu se kurz vůči dolaru blížil paritě.

Za momentální sílou měny stojí hlavně oslabující dolar i propad důvěry mezi investory v americkou ekonomiku. Ten souvisí mimo jiné s návratem Donalda Trumpa do Bílého domu. Americký prezident totiž v praxi prosazuje tvrdou protekcionistickou politiku, která se opírá hlavně o vysoká cla. Euro za těchto okolností působí jako bezpečný přístav a měně se daří získávat výraznější globální význam.

Hrozí další snižování úrokových sazeb

Podle ekonomů pomáhá silné euro tlumit inflaci. Ve stejnou chvíli se ale inflace v eurozóně již poměrně dlouho nachází v blízkosti stanoveného dvouprocentního cíle. Proto hrozí, že v dalších měsících inflace spadne i pod tuto hranici, pokud bude euro nadále posilovat. Evropská centrální banka by na tento případný vývoj mohla zareagovat dalším snížením úrokových sazeb.

„Pokud by euro dále významně posílilo, tlačilo by to inflaci dolů a mohlo by to zhoršit podmínky pro export. To by mohlo převážit ve prospěch dalšího snížení sazeb,“ uvedl pro agenturu Bloomberg Guvernér lotyšské centrální banky Martins Kazaks.

Hlavní ekonom Evropské centrální banky Philip Lane zároveň uvedl, že přeskupování investic směrem k euru je patrné po celém světě. Investoři se vracejí na starý kontinent po více než deseti letech útlumu. Na vlně růstu jsou také akciové tituly na evropských rozvíjejících se trzích, a to včetně Polska či Maďarska.

Euro není výjimečné

Podle dat finanční společnosti EPFR Global přiteklo od letošního ledna do evropských akciových fondů už 46 miliard dolarů, což je v přepočtu asi 1 bilion korun. To je výrazný obrat proti loňsku, kdy investoři z Evropy peníze spíše stahovali. Podobné trendy navíc mohou podle analytiků pokračovat i v dalších letech a měsících. Banka UBS očekává, že během příštích pěti let se z USA přelije do evropských akcií až 1,2 bilionu eur.

Někteří ale obavy mírní. Mezi ně se řadí třeba guvernér německé Bundesbanky Joachim Nage. Ten připomněl, že současný kurz eura není mimořádný, neboť průměr od zavedení měny v roce 1999 činí 1,1829 dolaru.

Podobně se vyjádřil i estonský guvernér Madis Müller, který byl účastníkem nedávného ekonomického fóra v portugalském letovisku Sintra. „Posílení eura je sice rychlé, ale nemyslím si, že bychom se měli v tuto chvíli příliš znepokojovat,“ uzavřel estonský guvernér pro agenturu Bloomberg.