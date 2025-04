Trumpova cla otřásají globální důvěrou v americkou hospodářskou politiku. Řada odborníků kvůli americké obchodní válce se zbytkem světa hovoří také o možné recesi. Investoři vnímají i rozdíly v pojetí měnové politiky. Zatímco americká centrální banka začala úrokové sazby snižovat, ta evropská kvůli vyšší inflaci s dalším výraznějším uvolněním vyčkává, píše portál Deutsche Welle.

Kvůli nižším sazbám ve Spojených státech je držba amerického dolaru pro investory v porovnání s eurem méně výhodná. I proto řada zahraničních investorů přesouvá svůj kapitál z dolaru do evropských akcií a dluhopisů, a tak hodnota eura roste.

Trump podkopává důvěru v dolar

Euro profituje i z lepšícího se očekávaného hospodářského vývoje do budoucna. Ačkoliv eurozóna v roce 2023 zaznamenala v meziročním srovnání mírný hospodářský pokles, loni si její ekonomika o 0,8 procenta polepšila. V roce 2025 by tento růst měl být ještě výraznější. Odborníci momentálně hovoří o růstu ve výši 1,3 procenta, který však může ještě ohrozit jen těžko předvídatelná politika Donalda Trumpa.

Analytici z Oxford Economics momentálně odhadují, že pokud Trump nakonec skutečně přistoupí ke dvacetiprocentním clům na export z Evropské unie, predikovaný hospodářský růst eurozóny by mohl pro letošní a příští rok klesnout až o 0,3 procentního bodu.

„Trump podkopává důvěru v racionalitu americké politiky, dlouhodobý výhled růstu USA a udržitelnost veřejných financí,“ říká pro Deutsche Welle analytik Holger Schmieding. Dodává, že v důsledku toho americký dolar část své hodnoty ztrácí.

Euru pomáhá i německý stimulační balíček

Pozitivní výhled do budoucna podporuje i masivní stimulační balíček sousedního Německa. To totiž oznámilo desetiletý plán investic do obrany, infrastruktury a klimatické transformace v hodnotě jednoho bilionu eur. K tomu se pojí i emise nových dluhopisů, které zahraničí investory lákají.

Německo v očích investorů posílilo důvěru ve společnou evropskou měnu. Na druhé straně to ale odnese veřejné zadlužení, které by v příštím desetiletí mělo vzrůst až na 90 procent hrubého domácího produktu. Výhodou naopak bude podpoření hospodářského růstu nejen země, ale i celé eurozóny. Efekty německé politiky se podle odhadů pozitivně přelijí také do okolních ekonomik včetně Francie, Itálie či Španělska. Všechny tyto státy zároveň nejspíš budou mnohem více investovat do své obrany.

Do budoucna by euro mohlo těžit také ze společných evropských dluhopisů, a tedy takzvaných eurobondů. „Společné dluhopisy jsou silou, kterou stojí za to podpořit. Povzbudilo by to i zbytek světa k tomu, aby více obchodoval v eurech,“ komentuje situaci analytička Rebecca Christieová think tanku Bruegel.

Výhody a nevýhody silnější měny

Silnější euro vůči dolaru má své klady, ale i zápory. Evropané díky němu mají možnost nakupovat levněji zboží z USA. Výhodnější nákupy momentálně mají třeba letecké společnosti nebo armáda, a tedy sektory, které nakupují svou techniku v amerických dolarech. Levnější jsou také komodity obchodované v dolarech včetně ropy či zemního plynu. Ušetří i turisté, kteří se z Evropy rozhodnout zajet na dovolenou za oceán.

Na druhé straně se ale vlivem silnějšího eura prodražuje evropské zboží na světových trzích, což není pro exportně orientovanou evropskou ekonomiku příliš dobrá zpráva, a to včetně sousedního Německa. Firmy vlivem silnějšího eura přichází o svou konkurenceschopnost. Automobilky, chemický průmysl i další sektory tak mohou bojovat s poklesem poptávky.

Většina odborníků momentálně předpokládá, že euro by se až do konce letošního roku mohlo pohybovat vůči dolaru na současné úrovni. Další posilování se tedy již příliš neočekává. Situaci ale může změnit vývoj globální politiky, který je v posledních týdnech poměrně turbulentní, uzavírá DW.