Otřesy po eurovolbách oslabily euro i francouzskou burzu

Krátce po osmé ranní ztrácela jednotná evropská měna téměř půl procenta a její kurz se pohyboval se v blízkosti 1,0750 dolaru. Pokles vykazovaly rovněž takzvané futures na evropské akciové indexy.

Macron uvedl, že první kolo voleb vypíše na 30. června, druhé na 7. července. Pokud by v těchto volbách získalo většinu v parlamentu Národní sdružení (RN) Marine Le Penové, které podle odhadu s velkým náskokem zvítězilo v eurovolbách, ztratil by Macron vliv na domácí záležitosti, napsala agentura Reuters.

„To je pro trhy pravděpodobně poněkud špatná zpráva,“ uvedl hlavní ekonom bankovní společnosti Berenberg Holger Schmieding. „Přináší to nečekaný prvek nejistoty,“ dodal. Analytici z firmy Bank Of Singapore se domnívají, že vyhlídky na vítězství pravice v předčasných volbách ve Francii by mohly v nejbližší době udržovat euro pod tlakem. Hlavními faktory nicméně podle nich budou údaje o americké ekonomice a vývoj měnové politiky ve Spojených státech.

„Předčasné volby (ve Francii) jsou zjevně novým zdrojem nejistoty, který by měl mít určitý negativní dopad na ekonomickou důvěru, přinejmenším ve Francii,“ uvedl analytik Jan von Gerich ze společnosti Nordea. Upozornil nicméně, že výsledky eurovoleb se často liší od výsledků voleb do národních parlamentů. Podle analytika Petera Cardilla z firmy Spartan Capital Securities by musel nastat mohutný příklon voličů ke krajní pravici, aby došlo k výraznému oslabení eura, napsala agentura Reuters.

Macronovo rozhodnutí oslabilo i evropské akcie. Hlavní index francouzské burzy ztrácel v pondělí dopoledne téměř dvě procenta.