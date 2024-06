Fanouškům Anglie a Srbska prodají jen „ředěné“ pivo. Šikana, zní z Ostrovů

Zápas Anglie a Srbska se odehraje ve Veltins-Areně německého Schalke 04 v Gelsenkirchenu. Fanoušci se zde dočkají pouze nízkostupňového piva s obsahem 2,8 procenta alkoholu.

Toto opatření zavedli organizátoři jen pro tento zápas základních skupin. Během všech dalších zápasů bude přitom na stadionech k mání ležák o objemu 4,8 procenta alkoholu. Fanoušci na stadionu s kapacitou 62 000 diváků si budou moci objednat pouze dvě piva najednou.

Krok již stačil vyvolat nelibé reakce z Británie. Ministr pro policii a labouristický kandidát Chris Philp prohlásil, že si organizátoři na anglické fanoušky zasedli. „Pokud mají Angličané na Euru pít pouze ředěné pivo jen na základě jejich národnosti, zní mi to naprosto nespravedlivě,“ řekl. Dodal, že je opatření diskriminační a je to šikana.

Přípravy v plném proudu

Místní úřady jsou připravené na to, že na nedělní střetnutí přijede přibližně 500 srbských ultras. Panují obavy, že by se mohli zaměřit na Angličany pod vlivem alkoholu. Očekává se, že z Ostrovů do Gelsenkirchenu přijede nejméně 40 000 anglických fanoušků, z nichž někteří nebudou mít vstupenky na zápas, píše německý list Die Welt.

Ceny piva i občerstvení byly zveřejněny již na začátku týdne, měly být na všech stadionech mistrovství Evropy stejné. Půllitr piva na Euru bude stát ve všech prodávaných verzích 7 eur. Ve fanouškovských zónách jsou za cenovou politiku zodpovědní příslušní pořadatelé. V Bundeslize stojí půllitr piva obvykle o něco méně. Kluby si za pivo účtují kolem pěti eur.

Policie plánuje na neděli rozsáhlou bezpečnostní operaci, během níž nasadí více než tisícovku policistů. „Na hlavním náměstí Heinrich-Konig-Platz není dovoleno pít alkohol,“ oznámila Policie v Gelsenkirchenu.

„Pokud uvidíme anglického fanouška s plechovkou nebo lahví piva na náměstí, vyzveme ho, aby aby ji odložil, jinak mu bude odebrána. Policie dodala, že náměstí bude fanouškovskou zónou pro všechny ostatní zápasy ve městě, nikoli však pro Anglii. Její fanoušci však mohou pít alkohol v barech ve městě a také ve fanouškovské zóně na dostihovém závodišti, upřesnila policie.

Před zápasem panují také obavy, že skotští i angličtí fanoušci by se mohli dostat do křížku s přísnými německými zákony kvůli padělání, pokud by na sobě měli neoriginální fotbalové dresy.

Německá policie může v případě přistižení při nošení padělaného zboží vymáhat pokuty až do výše 110 000 Kč. Není však jasné, zda německá policie hodlá tento zákon během tohoto turnaje vymáhat.

Pivovar Bitburger je oficiálním partnerem Euro 2024

Silné pivo? Apríl už byl, smějí se fanoušci

Fotbalové fanoušky Anglie a Skotska úřady varovaly před silou německého piva. Oficiální pokyny Úřadu pro zahraničí, Commonwealth a rozvoj (FCDO) vyzvaly lidi, aby během svého pobytu na kontinentu pili zodpovědně, napsal britský Independent.

Úřad varoval, že opilým a hlučným jedincům hrozí zákaz vstupu na stadiony. „Pivo může být silnější než ve Velké Británii, takže pijte zodpovědně, znáte své limity a respektujte místní zákony. Pokud to s pitím přeženete, nemusí vás na stadion pustit.“

Spoluzakladatel Asociace skotských fotbalových fanoušků Paul Goodwin však odmítl jakékoli obavy, že by německé pivo bylo pro anglické a skotské fanoušky příliš silné.

„Zpráva o síle piva je jeden z těch příběhů, o kterých jsme si mysleli, že přijdou 1. dubna. Procestovali jsme za fotbalem celý svět a ochutnali snad všechny místní speciality po celém světě. Nikdy jsme s mírou alkoholu v pivu neměli problém,“ dodal.

Partnerem Evropské fotbalové unie pro mistrovství Evropy je pivovar Bitburger. Piva této značky budou k dostání exkluzivně na všech stadionech během turnaje, stejně jako v oficiálních fanouškovských zónách a na akcích šampionátu v hostitelských městech.

„Svět hostí Německo. Jako přední značka v oblasti pohostinství se tímto heslem v Bitburgeru řídíme každý den,“ řekl Jan Niewodniczanski, generální ředitel skupiny pivovarů Bitburger.

Bitburský pivovar má sídlo v Bitburgu v Porýní-Falci. V roce 1817 ho založil Johann Wallenborn a jeho pivo plzeňského typu je třetím nejprodávanějším pivem v Německu a nejprodávanějším čepovaným pivem v zemi. Značka od roku 1992 do roku 2018 sponzorovala Německý fotbalový svaz.

Kromě pivovaru Bitburger již byly jako národní sponzoři fotbalového šampionátu potvrzeny společnosti Deutsche Telekom, Deutsche Bahn a pojišťovací skupina Ergo.