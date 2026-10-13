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EU zaplatila od začátku války na Ukrajině za ruské uhlovodíky biliony korun

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  16:57
Terminál pro vývoz zkapalněného zemního plynu ruské společnosti Novatek v...

Terminál pro vývoz zkapalněného zemního plynu ruské společnosti Novatek v přístavu Sabetta v Jamalsko-něneckém autonomním okruhu v Rusku. (30. listopadu 2021) | foto: Profimedia.cz

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Země Evropské unie zaplatily od začátku ruské invaze na Ukrajinu, tedy od února 2022, za ruské uhlovodíky 209 miliard USD (4,5 bilionu korun). Uvedla to mluvčí Evropské komise Anna-Kaisa Itkonenová. Zároveň zdůraznila, že EU pracuje na ukončení dovozu ruského plynu do konce roku 2027.

EK údaj zveřejnila v reakci na pondělní prohlášení Moskvy. Ta oznámila, že Rusko od roku 2022 navzdory sankcím uvaleným na zemi kvůli invazi na Ukrajinu prodalo evropským zemím uhlovodíky za více než 320 miliard USD. Rusko na své dodávky do Evropy upozornilo poté, co některé evropské země kritizovaly dohodu umožňující Spojeným státům dovážet ruskou naftu.

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Komise nyní reagovala zveřejněním nižšího čísla a zdůrazněním, že usiluje o ukončení veškerého dovozu ruského plynu.

Kritika dohody od evropských zemí se nelíbila Washingtonu, kde se administrativa prezidenta Donalda Trumpa snaží před listopadovými volbami do Kongresu snížit prudce rostoucí ceny pohonných hmot. Americký ministr financí Scott Bessent v neděli obvinil evropské země z pokrytectví.

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EU od roku 2022 učinila významné kroky ke snížení své dlouhodobé závislosti na ruském plynu dodávaném plynovody a k oslabení válečné pokladny Moskvy. Celkový dovoz ruského plynu, který v roce 2021 představoval 45 procent celkového dovozu, klesl na 12 procent, poznamenala Itkonenová.

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EU však stále využívá zkapalněný zemní plyn (LNG) přepravovaný po moři. Rusko zůstává druhým největším dodavatelem LNG do regionu po Spojených státech s podílem na celkovém dovozu zhruba 17 procent. Několik zemí, jako Slovensko a Maďarsko, má rovněž výjimku, která jim umožňuje dovoz ruského plynu plynovodem.

Švédská ministryně zahraničí Maria Malmerová Stenergardová v pondělí v reakci na údaj zveřejněný Ruskem vyjádřila lítost nad tím, že částka je vyšší než 218,7 miliardy eur (5,3 bilionu Kč), které EU od začátku války poskytla na podporu Ukrajiny.

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