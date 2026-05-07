EU zpřísňuje pravidla pro umělou inteligenci, zakáže svlékací aplikace

  10:05
Zástupci Evropského parlamentu a členských států EU se shodli na podobě zákazu aplikací umělé inteligence umožňujících vytváření sexualizovaných snímků a videí skutečných lidí bez jejich souhlasu. Zákaz bude platit od 2. prosince. Evropský parlament to uvedl v tiskové zprávě.
ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Europoslanci věc podpořili už na březnovém plenárním zasedání, kdy dali zelenou vyjednávání s členskými státy.

Zakázáno bude například uvádět na unijní trh systémy AI za účelem vytváření podobného obsahu, případně uvádění takových systémů na unijní trh bez přiměřených bezpečnostních opatření, jež by vytváření takových materiálů zabránila.

Chatbot sítě X generoval sexualizované záběry. Brusel žádá vysvětlení

EP a Rada EU, tedy země bloku, konkrétně zmiňují materiál zobrazující sexuální zneužívání dětí nebo zobrazují intimní partie identifikovatelné osoby či ji zachycují při sexuálně explicitních činnostech bez jejího souhlasu.

Europoslanci a zástupci členských zemí musí dohodu, předběžně dosaženou v noci na čtvrtek, ještě formálně potvrdit. Podle tiskové zprávy EP by se tak mělo stát před 2. srpnem letošního roku, od kdy mají začít platit některá ustanovení nové legislativy. Tu Evropská komise navrhla loni v listopadu.

Na problematiku v minulých měsících upozornil především skandál americké sociální sítě X miliardáře Elona Muska. Její uživatelé pomocí chatbota Grok bez souhlasu generovali a upravovali fotografie skutečných žen a dětí. Na situaci nejprve upozornila média a vyústila v několik vyšetřování, jedno z nichž vede Britský úřad pro regulaci mediálního trhu Ofcom. Kromě programu Grok existují ovšem také specializované aplikace zaměřené přímo na generování podobného obsahu.

České zdravotnictví je úspěšné, ale šampion přestal trénovat, shodují se experti

Soupravy Talgo poprvé vyjely z Prahy. Vypadaly ale jinak než při prezentaci

