Evropská unie uvolnila Ukrajině dalších 2,8 miliardy eur. Ocenila reformy

Komisařka pro rozšíření Marta Kosová ocenila reformy, které Kyjev provádí, a uvedla, že pokrok by měl brzy nastat i v přístupových jednáních.
Jedná se o sedmou platbu v rámci takzvaného Nástroje pro Ukrajinu (Ukraine Facility), který je hlavním nástrojem EU na podporu obnovy Ukrajiny, její reformní agendy a pokroku na cestě k členství v Evropské unii. Vyplacení prostředků následuje po úspěšné realizaci reforem na Ukrajině v několika strategických oblastech, včetně řízení veřejných financí, soudnictví, finančních trhů, lidského kapitálu, podnikatelského prostředí, energetiky, zemědělství, kritických surovin, digitalizace a ekologické transformace.
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„Rychlost a odhodlání Ukrajiny k provedení smysluplných reforem si tuto platbu zasloužily,“ uvedla komisařka. „Nyní rovněž připravujeme cestu pro další pokrok v přístupových jednáních,“ dodala.
Ukrajina předložila žádost o částečné vyplacení prostředků 14. dubna. Následně 28. května Rada EU, která zastupuje členské státy, schválila hodnocení Evropské komise, podle něhož Ukrajina úspěšně splnila jedenáct reforem spojených s touto platbou, tři dosud nesplněné reformy z páté a šesté platby a také čtyři reformy původně plánované pro budoucí tranše, uvedla komise.