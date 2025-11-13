Krok je podle zdrojů agentury Bloomberg reakcí na návrhy, které Washington zaslal Bruselu na začátku tohoto roku a v nichž požadoval právně závazný plán revize předpisů EU. Podle názoru americké strany totiž předpisy poškozují americké podniky.
Předsedkyně Evropské komise (EK) Ursula von der Leyenová uzavřela s americkým prezidentem Donaldem Trumpem v létě dohodu, která stanovila 15procentní clo na většinu zboží z EU dováženého do USA. Smlouva zároveň zahrnovala závazky pokračovat v práci na otázkách, jako je řešení vývozu oceli a necelních překážek.
OTÁZKY A ODPOVĚDI: Co je v dohodě o clech a obchodu mezi Spojenými státy a EU
Patnáctiprocentní strop se vztahuje také na automobily a EU chce zajistit, aby se týkal i dalších odvětví, která by v budoucnu mohla být zasažena sektorovými cly ze strany USA. Unie zároveň předložila legislativu na zrušení cel na průmyslové výrobky z USA a na část méně choulostivého zemědělského vývozu.
EU stále čelí 50procentnímu clu na vývoz oceli a hliníku. Komise, která se zabývá rovněž obchodními záležitostmi bloku, chce zavést systém kvót, jenž by umožnil snížit cla na část vývozu kovů.
Mluvčí Komise odmítl plán jakkoli komentovat, ale potvrdil, že EU jedná se Spojenými státy jak na politické, tak na odborné úrovni.
Navrhovaný akční plán by také měl vytvořit pracovní skupinu pro hospodářskou bezpečnost, která by se zaměřila na otázky, jako je prověřování investic, kontroly vývozu, veřejné zakázky a dodávky kritických surovin, uvedly zdroje.
Plán by měl rovněž zahrnovat a sledovat strategické nákupy a investice, k nimž se EU zavázala v oblasti zkapalněného zemního plynu a polovodičů.