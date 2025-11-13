Brusel připravuje plán nové obchodní dohody s USA, chce zavést systém kvót

Autor: ,
  10:04
Evropská unie se Spojeným státům chystá předložit návrh plánu pro novou fázi obchodní dohody. Iniciativa přichází před schůzkou eurokomisaře pro obchod Maroše Šefčoviče s jeho americkým protějškem naplánovaná na konec tohoto měsíce.

Eurokomisař pro obchod Maroš Šefčovič | foto: ČTK

Krok je podle zdrojů agentury Bloomberg reakcí na návrhy, které Washington zaslal Bruselu na začátku tohoto roku a v nichž požadoval právně závazný plán revize předpisů EU. Podle názoru americké strany totiž předpisy poškozují americké podniky.

Předsedkyně Evropské komise (EK) Ursula von der Leyenová uzavřela s americkým prezidentem Donaldem Trumpem v létě dohodu, která stanovila 15procentní clo na většinu zboží z EU dováženého do USA. Smlouva zároveň zahrnovala závazky pokračovat v práci na otázkách, jako je řešení vývozu oceli a necelních překážek.

OTÁZKY A ODPOVĚDI: Co je v dohodě o clech a obchodu mezi Spojenými státy a EU

Patnáctiprocentní strop se vztahuje také na automobily a EU chce zajistit, aby se týkal i dalších odvětví, která by v budoucnu mohla být zasažena sektorovými cly ze strany USA. Unie zároveň předložila legislativu na zrušení cel na průmyslové výrobky z USA a na část méně choulostivého zemědělského vývozu.

EU stále čelí 50procentnímu clu na vývoz oceli a hliníku. Komise, která se zabývá rovněž obchodními záležitostmi bloku, chce zavést systém kvót, jenž by umožnil snížit cla na část vývozu kovů.

Mluvčí Komise odmítl plán jakkoli komentovat, ale potvrdil, že EU jedná se Spojenými státy jak na politické, tak na odborné úrovni.

Navrhovaný akční plán by také měl vytvořit pracovní skupinu pro hospodářskou bezpečnost, která by se zaměřila na otázky, jako je prověřování investic, kontroly vývozu, veřejné zakázky a dodávky kritických surovin, uvedly zdroje.

Plán by měl rovněž zahrnovat a sledovat strategické nákupy a investice, k nimž se EU zavázala v oblasti zkapalněného zemního plynu a polovodičů.

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Vydáme dosud nepublikované příběhy, které měl Foglar v hlavě, slibuje Šantora

Nejčtenější

Michl vedle Masaryka? Guvernér na výroční bankovce nebude, rozhodl po kritice

Česká národní banka připravuje k 100. výročí založení Národní banky...

Česká národní banka chystá speciální bankovku ke 100. výročí založení Národní banky Československé (NBČ). Bude mít hodnotu 5 000 korun a ponese jako první české platidlo holografický přítisk. Na...

Potravinářská inspekce odhalila další prohřešek s kuřecím masem v KFC

Restaurace KFC ve městě Mountain View v Kalifornii (18. dubna 2011)

V restauraci řetězce rychlého občerstvení KFC v Praze-Dejvicích rozmrazovali zaměstnanci kuřecí maso ve stojaté vodě, což zvyšuje mikrobiologická rizika, uvedl mluvčí Státní zemědělské a...

Brněnská D1 měla mít dávno tři proudy v každém směru, přiznal šéf silničářů

Středeční uzavření dálnice D1 u Psářů kvůli změně značení a zprovoznění...

Brněnská D1 zůstane přetíženou dálnicí i při dostavbě severní alternativy v podobě dálnice D35. Zpětně se tak ukazuje jako chyba, že se už před lety při rozsáhlé rekonstrukci nerozšířila na...

Dálniční známky od ledna zdraží. Kvůli novým kilometrům a inflaci

Most nad dálnicí D6 u odbočky na Loket čeká celková rekonstrukce.

Dálniční známky od ledna zdraží. Jejich cena se mění podle výše inflace a počtu kilometrů, o které se dálniční síť za rok rozrostla, informovalo ministerstvo dopravy. Nejpoužívanější celoroční známka...

Dvacet hodin v letadle bez mezipřistání. Qantas ukázal revoluční airbus

Aerolinky Qantas ukázaly revoluční airbus, létat má komerčně létat od roku...

Australská letecká společnost Qantas odhalila první snímky svého letadla Airbus A350-1000, které bude přepravovat cestující ze Sydney do Londýna a New Yorku bez mezipřistání. Do komerčního provozu je...

Jak ušetřit na Black Friday 2025 a nenaletět na triky obchodníků

ilustrační snímek

Pátek 28. listopadu 2025 opět přináší největší slevové akce roku. Přestože ale obchody slibují slevy až 80 %, realita na českém trhu je často střízlivější a plná marketingových pastí. Kde hledat ty...

13. listopadu 2025

Po generace mění životy. Teď ji čeká nová éra. Sazka se mění na Allwyn, podstata zůstává

Advertorial
Sazka se měni na Allwyn. Černá perla i další oblíbené losy si zachovají svá...

Nikdy není pozdě na změnu. Ani těsně před 70. narozeninami. Důkazem je Sazka, nejznámější česká loterijní společnost, která právě otevírá novou kapitolu. Ke konci ledna 2026 změní své tradiční...

13. listopadu 2025

Hlavně nic neměnit. Češi si neřeknou o peníze ani povýšení, ukázala studie

Jednotlivá oddělení mají své sekce.

V následujícím roce si o přidání má v plánu říct čtvrtina zaměstnanců v Česku. V celosvětovém srovnání je to téměř nejméně. Čeští zaměstnanci nemají ani ambice říct si o kariérní postup či změnit...

13. listopadu 2025

Na železnici se vrátí skupinová sleva. Dráhy chtějí zastavit úprk lidí do aut

Premium
Souprava pendolino na IV. železničním koridoru

Přesouvání cestujících z hromadné dopravy k osobním autům donutilo České dráhy k návratu významnější skupinové slevy. Zatím na zkoušku. Jaké budou její podmínky a co konkrétně si od tohoto kroku...

13. listopadu 2025

Tady prožil dětství Donald Trump. Dům prošel rekonstrukcí a je opět na prodej

Dům v newyorské čtvrti Queens, ve kterém žil Donald Trump jako dítě, se po...

Rodinný dům amerického prezidenta Donalda Trumpa je opět na prodej. Nemovitost nacházející se v newyorské čtvrti Queens, prošla rozsáhlou rekonstrukcí. Současný majitel, developer Tommy Lin, za něj...

12. listopadu 2025

Ceny nejen nábytku udržíme na uzdě. IKEA má prvního šéfa, který není Švéd

Tehdejší finanční ředitel IKEA Juvencio Maeztu na panelové diskusi v ruském...

V čele skupiny Ingka Group, mateřské společnosti nábytkářského gigantu IKEA, stanul první člověk, který není švédské národnosti. Generální ředitel Juvencio Maeztu slibuje, že udrží ceny na přijatelné...

12. listopadu 2025

Westfield Černý Most dokončil rozšíření za provozu. Nabídne více značek i zábavy

Westfield Černý Most se po osmnácti měsících stavebních prací představuje v...

Pražské nákupní centrum na Černém Mostě prošlo po osmnácti měsících rozsáhlou modernizací a rozšířením. Nyní se představuje v nové podobě i pod mezinárodní značkou Westfield. Práce probíhaly za...

12. listopadu 2025

Děti začaly křičet a vyběhly ze salonku. Na trajektu v televizích vysílali porno

Trajekt společnosti DFDS Seaways na lince z Newhavenu do Dieppe připlouvá do...

Dopravní společnost DFDS, která provozuje v Evropě trajekty, se musela omluvit svým pasažérům. Během říjnové plavby z Francie do Británie jim totiž omylem v televizích pustila pornografický film....

12. listopadu 2025  14:54

Co Napoleon ztratil u Waterloo. Ženeva žije jedinečnou aukcí diamantů

sothebys diamant napoleon brož dražba

Neoficiální světová metropole luxusu se v listopadu opět stává centrem pozornosti milovníků historie i šperků. Do dražby totiž půjdou některé z nejúchvatnějších kousků v historii. Mezi nimi bude...

12. listopadu 2025  12:49

CineStar neustál nápor o lístky na finále show Zrádci, web zkolaboval

Reality show Zrádci v kinech CineStar

Web sítě kin CineStar neustál zájem diváků o nákup vstupenek na promítání finále druhé řady populární reality show Zrádci. Firma v prohlášení uvádí, že na odstranění problémů pracuje. Zájemce o...

12. listopadu 2025  12:13

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Víc vlaků do Budějovic a návrat skupinové slevy. Dráhy představily nový jízdní řád

České dráhy představily novou soupravu ComfortJet. Tyto vlaky budou jezdit na...

České dráhy představily změny v jízdním řádu, který nově zavádí dva expresy a jeden rychlík do Českých Budějovic, více spojení do Berlína a od května i do Hamburku a dánské Kodaně. Ve zkušebním...

12. listopadu 2025  10:57

Spořitelna má první pobočku, která nikdy nezavírá. Poradí v ní umělá inteligence

První nonstop pobočka České spořitelny, kde s obsluhou klientů pomůže také AI...

Česká spořitelna otevírá první pobočku, která bude otevřena nonstop. Klientům v ní poradí umělá inteligence. Podle průzkumu Spořitelny technologie vítá osm z deseti Čechů, zcela bez bankovních...

12. listopadu 2025  10:01

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.