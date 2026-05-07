Vyjednavači z Evropského parlamentu a členských států EU se ve středu večer sešli k diskusi o možných úpravách transatlantické dohody, která byla původně uzavřena v červenci. Podle Kypru, který momentálně EU předsedá, však nedospěli k žádným definitivním rozhodnutím.
„Jednání budou pokračovat v následujících týdnech a jsme odhodláni postupovat rychle,“ uvedl pro Bloomberg kyperský ministr energetiky Michael Damianos.
Evropská unie čelí rostoucímu tlaku ze strany USA, aby obchodní pakt ratifikovala. Trump minulý týden pohrozil zvýšením cel na automobily a nákladní vozy z EU z patnácti na pětadvacet procent s tím, že EU podle něj nepostupuje při schvalování dohody dostatečně rychle.
Podle původní dohody se EU zavázala odstranit cla na americké průmyslové zboží výměnou za strop ve výši 15 procent na většinu evropských produktů včetně automobilů. USA své závazky částečně splnily, v EU legislativní proces zatím pokračuje.
Americký velvyslanec při EU Andrew Puzder ve středu uvedl, že pokud unie tento týden výrazně nepokročí, měla by poměrně brzy očekávat vyšší cla na automobily.
Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová začátkem týdne uvedla, že EU je v závěrečné fázi plnění svých celních závazků. Dodala však, že sladění postupu USA s jejich závazky stále neskončilo.
„Všechno je na stole,“ řekl začátkem týdne během návštěvy Arménie francouzský prezident Emmanuel Macron. „Pokud by některé zemi hrozila cla, má EU nástroje, které by pak využila. Doufám, že co nejdříve znovu zvítězí rozum,“ dodal.