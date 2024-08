Ekonomika EU zaostává. Doplácí i na rozmach čínských firem, které táhnou dotace

Automobilový průmysl je momentálně asi tou nejasnější ukázkou toho, jak Evropa postupně ztrácí punc světové ekonomické velmoci. Čínské firmy dohnaly evropské konkurenty a ti zejména v oblasti elektromobility tahají za kratší konec, píše server Der Standard.

Ukázkou stoupajícího významu čínských automobilek nejen v Evropě bylo nedávné fotbalové mistrovství Evropy. Ještě pár let zpět ovládal reklamy na podobných sportovních akcích německý koncern Volkswagen. Letos ale od podobného záměru ustoupil a své reklamní pozice přepustil čínské společnosti BYD, která je momentálně největším výrobcem elektromobilů na světě.

Evropské firmy neobstály proti čínským cenám

Na přelomu tisíciletí byli Evropané prvními, kteří začali významněji využívat obnovitelné zdroje. Jednalo se hlavně o větrnou a solární energii, na kterou se některé firmy v Evropě začaly brzy specializovat. V dnešní době, kdy celý svět zažívá obrovský fotovoltaický boom, je však situace na trhu úplně jiná. Evropské podniky přenechaly své pozice čínským společnostem, a to zejména kvůli jejich velmi příznivé cenové politice.

Ve světě umělé inteligence jsou trendy odlišné. Evropa se nikdy neřadila mezi dominantní hráče na tomto poli. Sektoru momentálně vládnou Spojené státy americké a evropská alternativa ke stále oblíbenějšímu nástroji ChatGPT není dosud známá. O své slovo se ale samozřejmě hlásí i Čína, která nechce tento segment přepustit americkým konkurentům.

Nepříliš ideální evropské výsledky potvrzuje i vývoj hrubého domácího produktu z posledních let. Po očištění o inflaci se HDP Evropské unie v loňském roce meziročně zvýšilo jen o 0,5 procenta. Spojené státy americké oproti tomu vykázaly zhruba dvouprocentní meziroční růst, a ještě lépe na tom byla právě Čína. Tamní hospodářství si v meziročním srovnání polepšilo dokonce o 5 procent.

Nokia, Bosch či Philips a jejich klesající význam

Mnohé starší generace si jistě pamatují, že ještě pár let zpět pocházela z Evropy většina výrobků denní potřeby. Kromě evropských aut se jednalo třeba o finské mobilní telefony Nokia, nizozemské televize Philips nebo třeba německé ledničky Bosch. Význam těchto hráčů ale na světovém poli v posledních letech rychle klesá, v některých případech jde již jen o historii.

Evropský podíl na celosvětovém HDP bude podle predikcí dál klesat. V roce 2023 činil 14,5 procenta a v dalších šesti letech se má propadnout až na 13,2 procenta. Pokles se však dá očekávat třeba i u Spojených států amerických. Oproti tomu se silné hospodářské oživení očekává v případě Číny (z 18,7 na 19,5 %), Indie (z 7,6 na 9,2 %) i afrického kontinentu (z 5,1 na 5,4 procenta).

V dalších letech se tedy na úkor Evropy předpokládá vzestup států, které ještě před pár lety neměly skoro co nabídnout. Kromě Evropské unie se ale k poraženým řadí také Kanada, Japonsko, Austrálie nebo už zmíněné Spojené státy americké.

Čínským firmám pomohly i masivní dotace

Ekonomové upozorňují, že na čínském úspěchu se velkou měrou podílel politický zájem, a to zejména extrémní dotace. „Čínu to stojí obrovské prostředky. Na druhou stranu to ale způsobuje obrovské potíže transkontinentálním obchodním partnerům. Budeme potřebovat zcela nové modely fungování a spolupráce, abychom zůstali konkurenceschopní,“ komentuje situaci analytik Klaus Friesenbichler.

Evropa už dlouhodobě nemůže konkurovat státům, kde je velmi levná pracovní síla. I proto se běžná výroba postupně přesunula do levnějšího zahraničí, což se dotklo třeba solárních panelů nebo hraček. Evropský trh se oproti tomu začal více specializovat, a to hlavně na kvalitnější i ekologičtější produkty, které jsou zároveň dražší.

„V celé Unii je stále spousta podniků, které se ve svém segmentu řadí ke světové špičce. Toto spektrum sahá od vysoce specializovaných strojů s nízkou uhlíkovou stopou až po luxusní halenky od předních návrhářů. I ve farmaceutickém odvětví dokáže Evropa stále držet se světem krok, a to zejména se Spojenými státy,“ uzavírá analytik Harald Oberhofer s tím, že Evropa se však až příliš spoléhá na význam cestovního ruchu, který momentálně stojí asi za 10 procenty HDP Evropské unie.