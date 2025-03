Švédský student Marcel Demir neskrývá své roztrpčení. V posledním roce bedlivě sledoval ceny čokolády a chipsů v maloobchodě. Všiml si, že obojí zboží astronomicky zdražilo. „Rozhodně ceny vyletěly vzhůru,“ říká, když stojí před pobočkou švédského řetězce obchodů s potravinami Coop na hlavním vlakovém nádraží ve Stockholmu. Obvykle si zde kupuje chipsy a čokoládu, ty šly nahoru asi nejvíce. „Čokoláda v poslední době, chipsy za poslední rok,“ říká.

Jednadvacetiletý mladík z Eskilstuny na jihovýchodě země není ve svém roztrpčení sám. Podle některých odhadů se roční potravinové náklady čtyřčlenné rodiny od ledna 2022 zvýšily až o 30 000 švédských korun (65 tisíc Kč). Podle vládní agentury Statistics Sweden je to od začátku loňského roku nárůst o více než čtvrtinu, píše list The Guardian.

Bojkot 12. týdne

Švédská protestní iniciativa „Bojkotta vecka 12“ (Bojkot 12. týdne, nazvaná tak proto, že se konala ve 12. týdnu kalendářního roku) vyzvala spotřebitele, aby na protest proti rostoucím cenám přestali nakupovat ve velkých obchodech s potravinami, jako jsou Lidl, Hemköp, Ica, Coop a Willys.

Protestující viní z růstu cen „oligopol“ supermarketů a velkých výrobců. Ti podle nich upřednostňují své zisky před zákazníky, v zemi panuje podle zákazníků nedostatek konkurence mezi společnostmi. Supermarkety se však obyčejně brání dalekosáhlými faktory včetně války na Ukrajině, geopolitiky, cen komodit, úrody a mimořádné klimatické situace.

Švédský bojkot je jeden z několika svého druhu, které se v posledních týdnech odehrály po celé Evropě. Minulý měsíc také zákazníci v Bulharsku bojkotovali velké obchodní řetězce a supermarkety na protest proti rostoucím cenám potravin. V lednu se podobný bojkot z Chorvatska rozšířil do Bosny a Hercegoviny, Černé Hory anebo Srbska.

„Nemáme co ztratit, ale můžeme všechno získat,“ stálo v příspěvcích na sociálních sítích. „Ceny potravin se zbláznily, zatímco potravinářští giganti a velcí výrobci mají miliardové zisky na náš úkor.“

Ze všech potravin se minulý měsíc nejvíce zvýšily ceny čokolády, které podle sledovacího webu Matpriskollen vzrostly o 9,2 procenta. Ceny tuků a olejů na vaření vzrostly o 7,2 procenta a sýrů o 6,4 procenta. Mléko a smetana zdražily o 5,4 procenta.

Ne všichni jsou však přesvědčeni o správnosti takové akce. Čtyřiatřicetiletá Švédka Sandra Gustavssonová si sice všímá rostoucích cen potravin, ale je spíše pro úplnou změnu nákupních zvyklostí, například nákupu místního zboží bez zprostředkovatelů.

„Od covidu mám pocit, že ceny potravin jen rostou, rostou a rostou,“ říká zákaznice, která pracuje jako vedoucí provozu a žije v Göteborgu. „Jeden týden je dobrý, protože se o tom začne mluvit,“ dodala. „Ale jinak si nemyslím, že to má nějaký vliv.“

Teď záleží na politicích

Filippa Lindová, vůdčí osobnost Bojkotu 12. týdne, vyzvala nedávno vládu, aby jednala. „Politici musí zasáhnout a rozbít tento „oligopol“, který způsobuje vysoké ceny kvůli nedostatečné konkurenci mezi potravinářskými společnostmi,“ uvedla. „Doufám, že to povede k politickým krokům, které na neurčito sníží ceny základního zboží,“ řekla.

Mluvčí sociálních demokratů pro ekonomiku Mikael Damberg v úterý v parlamentu obvinil koaliční vládu vedenou středopravicovou Umírněnou stranou z nečinnosti: „Ve Švédsku dnes běžné rodiny vyprazdňují své spořicí účty a půjčují si peníze, aby mohly přežít ze dne na den,“ řekl.

V reakci na to ministryně financí Elisabeth Svantessonová informovala, že inflace od nástupu vlády v roce 2022, kdy se pohybovala kolem 10 procent, klesla. V únoru 2025 činila 1,3 procenta proti 0,6 procenta v lednu.

Připustila však, že ceny potravin jsou stále vysoké. „Podpořit ty, kteří to mají nejtěžší, je důležité,“ řekla. „Nyní je také důležité zjistit, co všechno můžeme udělat,“ uzavřela podle The Guardianu.