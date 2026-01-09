EU schválila obchodní dohodu s Mercosurem, šéfka EK ji může podepsat

  18:46
Státy Evropské unii schválily přijetí obchodní dohody mezi EU a jihoamerickým uskupením Mercosur. Informovalo o tom kyperské předsednictví evropského bloku. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová nyní může odcestovat do Paraguaye, která nyní Mercosuru předsedá, a dohodu podepsat.

Mercosur? Z von der Leyna do louže! napsali zemědělci na transparent v Náchodě. | foto: Tomáš Hejtmánek, MF DNES

Podle argentinského ministerstva zahraničí se tak stane již příští sobotu 17. ledna. Před vstupem v platnost bude o dohodě hlasovat rovněž Evropský parlament.

Dohodu nejprve během dne podpořili zástupci členských států EU při EU, tedy velvyslanci ve výboru Coreper. Následně probíhala takzvaná písemná procedura, která skončila v 17:00. Pro schválení dohody byla zapotřebí kvalifikovaná většina států. Dohodu podpořilo 21 zemí včetně Česka. Proti se vyslovily Francie, Polsko, Maďarsko, Rakousko a Irsko; Belgie se zdržela.

„Po více než 25 letech představuje dnešní rozhodnutí historický krok vpřed v posilování strategického partnerství EU s Mercosurem,“ uvedl kyperský ministr průmyslu a obchodu Michael Damianos. „V době rostoucí globální nejistoty je nezbytné, abychom posílili naši politickou spolupráci, prohloubili naše hospodářské vazby a dodrželi náš společný závazek k udržitelnému rozvoji,“ dodal.

EU slibuje u Mercosuru větší ochranu, zemědělci jí nevěří

Obchodní dohoda s Mercosurem, který zahrnuje Brazílii, Argentinu, Paraguay, Uruguay a Bolívii, se připravovala 25 let. Rozhodnutí EU o dohodě se mělo uskutečnit už loni v prosinci, hlasování ale tehdy bylo odloženo zejména kvůli výhradám Francie a Itálie. Komise od té doby navrhla několik ústupků a snažila se země získat na svou stranu. V případě Itálie se to podařilo, Francie ale dohodu nadále nepodporuje. Francouzští, ale i belgičtí farmáři ve čtvrtek i dnes opětovně vyrazili do ulic a zablokovali dálnice.

Podle českého zastoupení při EU představuje dohoda zásadní krok pro Českou republiku, protože „posílí náš export i snížením cel, otevře nové příležitosti pro investory i účast na veřejných zakázkách a pomůže zajistit přístup ke kritickým surovinám našim firmám“.

„Dohoda také posiluje geoekonomickou váhu EU v Latinské Americe a přispívá k diverzifikaci obchodních vztahů,“ uvedlo zastoupení na sociální síti X. „Současně s dohodou byla projednána i přísná ochranná opatření pro evropský zemědělský sektor. Otevírání dalších obchodních příležitostí v tomto regionu tak půjde ruku v ruce s ochranou našich domácích producentů,“ dodalo.

„Z von der Leyna do louže!“ Farmáři protestovali v Náchodě i s fekálním vozem

Odsouhlasení dohody ihned uvítala šéfka Evropské komise i předseda Evropské rady António Costa. Podle von der Leyenové Evropa dnes vyslala jasný signál, že to se svými prioritami myslí vážně. „S naším závazkem k posílení konkurenceschopnosti Evropy a vytváření růstu a příležitostí pro podniky a občany. S naším závazkem diverzifikovat náš obchod a snižovat naši závislost. A tváří v tvář stále nepřátelštějšímu a transakčnímu světu je tu jasný závazek posílit naše mezinárodní partnerství,“ uvedla.

Podle Costy je dohoda s Mercosurem dobrá pro Evropu, přináší skutečné výhody evropským spotřebitelům a podnikům a je rovněž důležitá pro suverenitu a strategickou autonomii EU. „Dohoda ukazuje, že obchodní partnerství založená na pravidlech jsou výhodná pro všechny. Dnešek je dobrý den pro Evropu a naše partnery z Mercosuru,“ dodal předseda unijních summitů na sociální síti X.

Dohoda se zeměmi Mercosur vytvoří podle EK největší zónu volného obchodu na světě, která bude pokrývat trh s více než 700 miliony spotřebitelů. Pro evropské firmy budou v oblasti platit mnohem nižší cla a nebudou muset čelit obchodním překážkám, se kterými se potýká většina ostatních zemí. Odhaduje se, že dohoda může zvýšit roční export EU do zemí Mercosur až o 39 procent, respektive 49 miliard eur, což by mohlo podpořit více než 440 tisíc pracovních míst v celé Evropě.

Ať dovozy plní evropské normy. Zemědělci opět vyjedou s traktory do ulic

Cílem dohody je mimo jiné snížit jihoamerická cla na automobily, stroje a průmyslové výrobky vyrobené v EU a zároveň umožnit čtyřem zemím Mercosuru na oplátku prodávat do Evropy více zemědělského zboží.

Řada zemí EU v čele s Německem v paktu vidí otevření nového trhu pro export. Například Francie, která je největším producentem hovězího masa v EU, dohodu dlouhodobě označuje za nepřijatelnou. Vyjadřuje také obavy, že zejména příliv levného hovězího a drůbežího masa, cukru nebo kukuřice způsobí velké ztráty francouzským zemědělcům.

Shodu na obchodní dohodě ihned uvítal německý kancléř Friedrich Merz. Přijetí dohody označil za milník v evropské obchodní politice. Evropská unie podle něj dohodou posílí vlastní hospodářství i obchodní vztahy s partnery v Jižní Americe.

Francouzská ministryně zemědělství Annie Genevardová uvedla, že bitva ještě neskončila, a slíbila, že bude bojovat za zamítnutí ze strany Evropského parlamentu, kde by hlasování mohlo být těsné. Proti dohodě se staví i evropské ekologické skupiny s tím, že produkty dodávané do Evropy budou často pocházet z odlesněné půdy.



9. ledna 2026  18:52

9. ledna 2026  18:46


