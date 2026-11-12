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EU chce zpřísnit pravidla ochrany spotřebitelů. Dotknou se i influencerů

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  9:19
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Reuters

Evropská komise chce posílit ochranu spotřebitelů, kteří nakupují zboží a služby na internetu. Navrhuje proto zakázat některé manipulativní praktiky, například falešná upozornění, že je výrobek téměř vyprodaný, či automatické přidávání zboží do nákupního košíku. Vyplývá to z návrhu nového Aktu o digitální spravedlnosti (Digital Fairness Act), který ve čtvrtek představila místopředsedkyně Evropské komise Henna Virkkunenová.

Komise by zároveň měla získat pravomoc přímo vyšetřovat rozsáhlá porušení spotřebitelských pravidel na jednotném trhu a firmám udělovat pokuty až do výše šesti procent jejich celosvětového ročního obratu.

„Naše právní předpisy musí držet krok s tím, jak dnes lidé žijí, nakupují a podnikají. Tato reforma usnadní každodenní život spotřebitelům, zajistí větší spravedlnost a bezpečnost a zároveň poskytne podnikům jasná a předvídatelná pravidla a jistotu potřebnou k jejich dalšímu rozvoji,“ uvedla Virkkunenová. Normu musí ještě schválit Rada EU, která zastupuje členské státy, a Evropský parlament.

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Konkrétně místopředsedkyně EK hovořila například právě o manipulativních praktikách při navrhování digitálního prostředí, takzvaných dark patterns. „Při nakupování na internetu jsme se všichni setkali s falešnými upozorněními, která mají vyvolat pocit naléhavosti, například s tvrzením, že zbývá už jen pět kusů zboží,“ prohlásila na tiskové konferenci v Bruselu.

Přísnější pravidla i pro influencery

Nový návrh chce rovněž omezit personalizované reklamy, které cílí na nezletilé nebo zneužívají citlivé osobní údaje. Firmy budou muset také transparentněji uvádět ceny, včetně nákupů za virtuální měny v aplikacích nebo dynamického oceňování vstupenek na kulturní a sportovní akce.

Evropská komise rovněž navrhuje, že influenceři budou muset jasně označovat komerční obsah, a nová pravidla mají chránit nezletilé před zneužíváním jejich důvěry i před herními mechanismy podporujícími nadměrné utrácení, jako jsou placené výhody či rychlejší postup ve hrách. Spotřebitelé budou mít také právo spojit se při řešení problémů se zákaznickým servisem s člověkem, a nikoli s AI chatbotem.

„V rozsáhlých případech, které mají významný dopad na spotřebitele na jednotném trhu, získá komise přímé pravomoci k vyšetřování a ukládání sankcí. To zahrnuje také možnost udělovat pokuty až do výše šesti procent celosvětového ročního obratu obchodníka,“ uvedla Virkkunenová. Evropská komise chce rovněž zlepšit koordinaci a přeshraniční postupy vnitrostátních orgánů a posílit vymáhání pravidel vůči obchodníkům ze zemí mimo EU.

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Podle komisaře pro ochranu spotřebitelů Michaela McGratha je ambice EK jasná: širší možnosti volby a kontroly pro spotřebitele, spravedlivější hospodářská soutěž pro podniky a účinnější vymáhání pravidel. Spotřebitelé se podle něj na internetu setkávají s praktikami, které je uvádějí v omyl, manipulují s nimi a dokonce je zneužívají.

„Rezervují si hotel nebo kupují vstupenku na koncert, aby následně zjistili, že původně uváděná cena neodpovídá konečné částce, protože se k ní postupně přičítají skryté poplatky. Zaregistrují se k odběru předplatného, ale zjistí, že jeho zrušení je záměrně obtížné. Sledují influencery, aniž by si vždy uvědomovali, že to, co vypadá jako přátelské doporučení, je ve skutečnosti placená reklama,“ vypočítal McGrath s tím, že tyto praktiky mají pro nakupující na internetu skutečné finanční důsledky.

Úspory v miliardách eur

Evropská komise odhaduje, že navrhovaná opatření by spotřebitelům v EU mohla přinést úspory a další přínosy v hodnotě až 13,7 miliardy eur ročně. Odhad zahrnuje nejen omezení finančních ztrát způsobených nekalými obchodními praktikami, ale také čas, který lidé v důsledku těchto praktik ztrácejí.

Zvláštní ochrana se má týkat také dětí, které hrají online hry. Návrh počítá se zákazem takzvaných loot boxů, tedy placených virtuálních balíčků s náhodnými odměnami, které připomínají hazardní hry. Zakázány mají být také mechanismy označované jako pay-to-win a pay-to-progress, kdy si hráči mohou za peníze kupovat výhody nebo rychlejší postup ve hře. Virtuální měny používané v aplikacích a hrách navíc budou muset být u nezletilých ve výchozím nastavení vypnuté a jejich skutečná hodnota v běžné měně bude muset být jasně uvedena.

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Podle advokátky advokátní kanceláře Braun Partners Cynthie Sturmfels ze šetření Evropské komise zveřejněného v lednu 2023 vyplývá, že 37 procent evropských e-shopů používalo alespoň jednu manipulativní praktiku. Šlo například o falešná odpočítávadla, tlačení zákazníka k předplatnému nebo dražší variantě a skrývání důležitých informací, jako je cena dopravy. „Realisticky lze očekávat, že nová pravidla nezačnou platit dříve než v roce 2028. Přesto firmám doporučujeme začít s revizí svých webových stránek a nákupních procesů již nyní,“ řekla ČTK.

Hranice mezi přesvědčivým marketingem a manipulací se spotřebitelem je podle ředitelky technologické skupiny Creative Dock Gabriely Teissing někdy velmi tenká. Falešná upozornění na nedostatek zboží, uměle vytvářený časový tlak nebo automaticky přidávané položky do košíku mohou zákazníka přimět k rozhodnutí, které by za běžných okolností neudělal. „Z pohledu firem je důležité, aby nová pravidla nastavila srozumitelné a předvídatelné hranice,“ uvedla.

Nová úprava nebude podle Ivany Brancuzské z poradenské firmy Crowe pro obchodníky znamenat pouze úpravu obchodních podmínek, ale v řadě případů také změnu samotného fungování e-shopů, marketingových nástrojů, cenotvorby a zákaznické komunikace. „Firmy budou muset přehodnotit také využívání algoritmů a automatizovaných mechanismů, které mohou spotřebitele nenápadně ovlivňovat v rozhodování,“ uzavřela.

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