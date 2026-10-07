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Francie a Německo chtějí přitvrdit proti obchodnímu nátlaku. Inspiraci čerpaly v USA

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  9:23

Vlajky Evropské unie před sídlem Evropské komise v Bruselu (5. června 2022) | foto: Reuters

Německo a Francie navrhly vytvoření nového obchodního nástroje, který má Evropské unii umožnit rychleji a důrazněji reagovat na ekonomický nátlak ze strany obchodních partnerů. Návrh dvou největších unijních ekonomik přichází před summitem Evropské unie, na němž mají lídři příští týden jednat mimo jiné o obchodních vztazích s Čínou.

Francouzský prezident Emmanuel Macron a německý kancléř Friedrich Merz představili návrh v dopise adresovaném Evropské komisi. V dopise uvedli, že nástroj by měl přinést rozhodnou a systémovou reakci a v případě potřeby i přijetí tvrdých opatření, včetně okamžitého omezení přístupu některého zboží na trh Evropské unie. Použit by mohl být v případě, kdy obchodní partner záměrně narušuje férové podmínky hospodářské soutěže a trh deformuje, napsal americký list The Wall Street Journal.

Podle vysoce postavených představitelů německé vlády má být nový evropský nástroj podobný americkému mechanismu Section 301, který umožňuje Spojeným státům pružně zavádět cla a další obchodní omezení vůči partnerům. Bruselu by umožnil rychle a důrazně reagovat například v případě, že by Čína omezila vývoz klíčových surovin do Evropy.

Ultimátum a hrozba odvetou. Obchodní jednání EU s Čínou se vyostřují

„V Evropě se nyní rýsuje široká shoda na tom, jak vůči Číně postupovat. To je důležité, protože nás čekají týdny, které mohou výrazně ovlivnit další vývoj vztahů mezi EU a Čínou,“ cituje americký list slova Noaha Barkina, analytika výzkumné a poradenské společnosti Rhodium Group.

„Nadcházející měsíce budou mimořádně náročné. EU musí počítat s tím, že Peking přistoupí k odvetným opatřením, pokud Unie bude pokračovat v otevírání nových obchodních sporů a zavádění dalších nástrojů,“ doplnil Barkin.

Čínská obchodní komora při EU, která zastupuje zájmy čínských firem v Evropě, uvedla, že ji návrh nástroje inspirovaného Section 301 znepokojuje, podle ní by mohl zvýšit nejistotu a narušit vzájemnou důvěru.

Využití i proti Spojeným státům

Podle německých představitelů by ale nástroj nebyl zaměřen na konkrétní zemi, použit by mohl být například i proti Spojeným státům, pokud by se znovu vyhrotila obchodní válka.

Podle zástupců obou zemí světové velmoci stále častěji využívají cla, vývozní omezení a další obchodní opatření jako prostředek politického či ekonomického nátlaku. Takové kroky podle nich ohrožují evropskou ekonomiku, zejména její průmyslovou základnu a konkurenceschopnost.

„Existují významná odvětví naší ekonomiky, která čelí trvalému a neobvyklému růstu dovozu včetně strojírenství, textilu, hutnictví a chemického průmyslu,“ uvedl minulý týden Denis Redonnet, který má v Evropské komisi na starosti prosazování obchodních pravidel. „Čína a zboží čínského původu jsou hlavním zdrojem tohoto růstu dovozu,“ doplnil Redonnet.

Sedm let marné snahy, v prostředí EU svůj patent neprosadil. Číně stačily tři měsíce

Evropská unie už několik let upozorňuje na nerovnováhu v čínském hospodářském modelu založeném na vývozu. Zároveň se snaží omezovat závislost na Číně u kritických surovin, technologií a dalších strategicky důležitých dodávek a více diverzifikovat své dodavatelské řetězce i exportní trhy. Stejný směr podporuje také francouzsko-německý dokument, přestože Čínu výslovně nezmiňuje.

Evropská komise dopis přivítala. Její mluvčí uvedl, že návrhy jsou v souladu s dosavadní prací Komise a představují cenný příspěvek do debaty o tom, jak řešit ekonomická rizika a obchodní nerovnováhy. Téma se podle něj bude dále projednávat na summitu příští týden.

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