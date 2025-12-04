Úleva pro majitele aut starších 10 let. Státy EU odmítly technické kontroly každý rok

Autor:
  18:15
Členské státy EU se ve čtvrtek shodly na tom, že technické kontroly vozidel pro automobily starší deseti let se budou nadále konat každé dva roky a nikoli každý rok, jak navrhovala Evropská komise. Po jednání v Bruselu to uvedl dosluhující český ministr dopravy Martin Kupka.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Radek Miča, MAFRA

Nyní se očekává, že svou pozici k normě přijme i Evropský parlament. Jakmile se tak stane, bude o konečné podobě legislativy moci začít vyjednávání mezi europarlamentem, Evropskou komisí a Radou EU, tedy členskými státy.

Evropská komise letos v dubnu navrhla úpravu pravidel, která se týkají bezpečnosti silničního provozu a registrace vozidel. Zamýšlela přitom zavést mimo jiné „roční kontroly starších automobilů a dodávek a pokročilé metody testování emisí, které by měly odhalit vozidla s vysokými emisemi, aby se snížilo znečištění jemnými částicemi“.

Na STK každý rok? Šikana majitelů starších aut, kritizují v Česku návrh Bruselu

Roční prohlídky se podle záměru komise měly týkat osobních a dodávkových vozů starších deseti let.

S tím ale členské státy EU, včetně České republiky, nesouhlasily.

Podle Kupky totiž data, která mají státy EU k dispozici, neukazují, že by zvyšování četnosti technických kontrol bylo zapotřebí a že by to snížilo množství dopravních nehod.

„Nejsou to totiž v nadměrné míře auta starší deseti let, kvůli jejichž technickému stavu by docházelo k většímu počtu dopravních nehod,“ řekl český ministr.

Lov na vraky na silnici. Mobilní STK je odhalí v terénu, zabaví jim značky

Nejdůležitější zprávou čtvrtka podle Kupky je, že se podařilo zabránit zkrácené lhůtě pro technické kontroly vozidel, protože hrozilo, že by auta starší deseti let musela na technickou prohlídku každý rok. Také se podle něj podařilo posílit ochranu před podvodným stáčením tachometrů.

Plán komise počítá též se zavedením digitálního osvědčení o registraci vozidla a usnadněním technických kontrol pro osoby dočasně pobývající v jiné zemi unie.

„Zůstává zachována také současná výjimka, která vylučuje z kontrol motocykly,“ uvedli ministři dopravy zemí EU.

Vstoupit do diskuse (7 příspěvků)

Která pracovní místa mizí kvůli AI nejvíce? Hostem Rozstřelu je inovátorka Čermáková

Úleva pro majitele aut starších 10 let. Státy EU odmítly technické kontroly každý rok

