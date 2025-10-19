Jørgensen v rozhovoru pro britský portál The Guardian a další média uvedl, že je načase, aby bruselští politici brali problematiku bydlení vážně. „Pokud my jako tvůrci politiky nebudeme tento problém brát vážně a neuznáme, že jde o sociální problém vyžadující akci, zvítězí protievropští populisté,“ řekl.
Dodal, že Brusel dosud neučinil dostatečné kroky k řešení některých zásadních problémů spojených s bytovou krizí. Dánský sociální demokrat byl pověřen vypracováním vůbec prvního plánu EU pro dostupné bydlení, který by měl být zveřejněn v prosinci. Uvedl, že zveřejnění bylo posunuto z roku 2026 s odkazem na naléhavost sociální krize.
|
Vysoké nájmy, opilci a nomádské kavárny. Jak žijí Evropané pod jhem turistů
„Připravovaný plán bydlení se bude týkat oblastí, kde je jasné, že bydlení spadá do evropské kompetence a kde jsme dosud selhávali. Jednou z těchto oblastí jsou krátkodobé pronájmy, kde opravdu potřebujeme více evropských pravidel,“ zmínil Jørgensen.
Problém v mnoha evropských městech
Krátkodobé ubytování nabízené prostřednictvím platforem, jako je například Airbnb či Booking.com, v posledních letech zažívá nebývalý boom. Trend se často spojuje s růstem nájmů, vytlačováním místních obyvatel z historických center i přeměnou obytných čtvrtí na turistické zóny.
Jørgensen uvedl, že krátkodobé pronájmy jsou obrovským problémem v mnoha městech. Nejmenoval však žádné konkrétní platformy a ani neupřesnil, jaké konkrétní změny by v budoucnu mohly být navrženy pro regulaci krátkodobých pronájmů.
|
Odnesou to Britové? Španělé zvažují řešit krizi bydlení stoprocentní daní
Podle něj je jasné, že když se bydlení stane komoditou, něčím, co se používá ke spekulacím bez nutnosti brát v úvahu zbytek společnosti, pak to samozřejmě může způsobit problémy. Komise nyní zkoumá, jak členské státy usilovaly o eliminaci nebo snížení tohoto problému.
Obavy z krátkodobých pronájmů
Podle Jørgensena, který má na starosti také energetiku, Evropská komise rovněž zvažuje, jak lépe chránit práva nájemníků. Dále se diskutuje o uvolnění pravidel pro státní podporu, což má usnadnit vládám poskytování dotací nebo daňových úlev společnostem zaměřeným na bydlení.
Na bydlení je zaměřen evropský summit, který se koná příští týden. Tam budou mít lídři EU mít příležitost vyjádřit své názory na nadcházející plány týkající se bydlení.
|
Běžte domů! Jih Evropy bouřil proti turistům světlicemi i kufry na kolečkách
Obavy z krátkodobých pronájmů se objevily na pozadí obecného růstu nájmů a hypoték. Mezi lety 2010 a 2023 podle údajů statistického úřadu Eurostat vzrostly ceny nemovitostí v Evropské unii o 48 procent a nájmy o 22 procent, zatímco inflace vzrostla o 36 procent.
Někteří nájemníci a potenciální kupci čelili mnohem výraznějšímu nárůstu: ve stejném období vzrostly nájmy v Estonsku o 211 procent, v Litvě o 169 procent a v Irsku o 98 procent.