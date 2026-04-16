S největšími problémy se momentálně podle Mezinárodní radě letišť (ACI) potýkají letiště ve Francii, Německu, Belgii, Itálii, Španělsku a Řecku. Organizace podle listu The Guardian navíc upozornila, že se situace může s blížící se letní sezonou dál zhoršovat. „Při rostoucím provozu bude současný stav jednoduše neudržitelný,“ uvedl šéf evropské divize ACI Olivier Jankovec. Už nyní se podle něj v dopravních špičkách objevují dlouhé fronty.
|
Elektronický systém vstupu a výstupu (EES) začal v plném režimu fungovat 10. dubna v zemích schengenského prostoru. Týká se cestujících ze států mimo EU, tedy i Britů, kteří musí při vstupu do schengenského prostoru nově poskytovat osobní údaje a biometrická data. Přestože se mechanismus zaváděl postupně už od loňského října, první dny plného provozu odhalily slabá místa na některých přechodech.
Několikaminutový proces
Na komplikace doplatili i jednotliví cestující. V neděli nestihla více než stovka pasažérů v Miláně odlet společnosti easyJet do Manchesteru, protože se zdrželi u pasové kontroly.
EES
(Entry/Exit System)
je digitální systém EU pro evidenci vstupů a výstupů občanů zemí mimo EU při krátkodobých pobytech v schengenském prostoru.
Týká se cestujících ze zemí mimo EU, kteří přijíždějí do schengenského prostoru na krátký pobyt.
Zaznamenává údaje z cestovního dokladu, datum a místo vstupu a výstupu, fotografii obličeje a otisky prstů či případné odepření vstupu.
Kvůli narůstajícím potížím se v úterý sešli zástupci letišť s Evropskou komisí. „Letiště potřebují možnost úplně pozastavit registraci v systému EES vždy, když dojde k nepřiměřeným čekacím dobám při hraniční kontrole, které již nelze zvládnout,“ uvedl Jankovec.
Evropská komise však první dny ostrého provozu hodnotí podstatně optimističtěji. „Systém funguje velmi dobře a ve velké většině členských států se potíže neobjevují,“ řekl její mluvčí. Podle Komise trvá registrace jednoho cestujícího v průměru 70 sekund. Letiště ovšem namítají, že v praxi může proces zabrat až pět minut.
Brusel zároveň připouští, že v několika členských zemích se objevily technické problémy, které se řeší. Odpovědnost za fungování systému v terénu ale podle Komise nesou samotné členské státy.
Trest za brexit
Od spuštění EES v říjnu systém zaznamenal přes 52 milionů vstupů a výstupů. Současně evidoval více než 27 tisíc případů odepření vstupu a bezmála 700 osob identifikovaných jako bezpečnostní hrozbu.
@easyJet here I am at Lisbon airport waiting for passport control and my flight leaves in 14 minutes. pic.twitter.com/HJUnMKl2jX— Deborah Benady 💙 (@demube) April 14, 2026
Ještě před plným startem EES, v době před velikonočním provozem a spuštěním 10. dubna, dostali cestující mířící z Británie do Francie informaci, že kvůli zpoždění francouzské technologické přípravy nebudou muset poskytovat biometrické údaje.
|
Do debaty o dopadech nového režimu se zapojily i aerolinky. „Na některých letištích čekají lidé až čtyři hodiny,“ uvedl Michael O’Leary, šéf populární nízkonákladové letecké společnosti Ryanair. Systém označil za totální fiasko a chaos a trest za brexit. Evropská unie by podle něj měla plné spuštění odložit až na říjen.
Evropská letiště v současné době řeší i další komplikace. Obor se obává narušení dodávek leteckého paliva v souvislosti s blokádou Hormuzského průlivu. ACI v pátek varovala eurokomisaře pro energetiku a dopravu, že Evropské unii mohou během tří týdnů hrozit systémové výpadky.
|
Podle údajů Mezinárodní energetické agentury Evropa loni spotřebovala zhruba 1,6 milionu barelů leteckého paliva denně, přičemž přibližně půl milionu barelů dovážela a asi tři čtvrtiny těchto dovozů pocházely z Blízkého východu.