Nové letištní kontroly způsobují chaos. Lidé čekají hodiny, některým spoj uletí

Autor:
  11:45
Nový systém pro cestující ze zemí mimo Evropskou unii způsobuje na části evropských letišť dlouhé čekání. Při pasové kontrole se tvoří fronty v řádu hodin, kvůli kterým někteří cestující nestíhají své lety. V hlavní letní sezoně však může být situace ještě horší.
Nový systém hraničních kontrol Evropské unie pro občany zemí mimo EU, který zruší razítka do pasů, bude spuštěn 12. října. (23. září 2025)

5 fotografií

S největšími problémy se momentálně podle Mezinárodní radě letišť (ACI) potýkají letiště ve Francii, Německu, Belgii, Itálii, Španělsku a Řecku. Organizace podle listu The Guardian navíc upozornila, že se situace může s blížící se letní sezonou dál zhoršovat. „Při rostoucím provozu bude současný stav jednoduše neudržitelný,“ uvedl šéf evropské divize ACI Olivier Jankovec. Už nyní se podle něj v dopravních špičkách objevují dlouhé fronty.

Poslední zvonění pro razítka do pasu. Třicet evropských zemí zavádí nový systém

Elektronický systém vstupu a výstupu (EES) začal v plném režimu fungovat 10. dubna v zemích schengenského prostoru. Týká se cestujících ze států mimo EU, tedy i Britů, kteří musí při vstupu do schengenského prostoru nově poskytovat osobní údaje a biometrická data. Přestože se mechanismus zaváděl postupně už od loňského října, první dny plného provozu odhalily slabá místa na některých přechodech.

Několikaminutový proces

Na komplikace doplatili i jednotliví cestující. V neděli nestihla více než stovka pasažérů v Miláně odlet společnosti easyJet do Manchesteru, protože se zdrželi u pasové kontroly.

EES

(Entry/Exit System)

je digitální systém EU pro evidenci vstupů a výstupů občanů zemí mimo EU při krátkodobých pobytech v schengenském prostoru.

Týká se cestujících ze zemí mimo EU, kteří přijíždějí do schengenského prostoru na krátký pobyt.

Zaznamenává údaje z cestovního dokladu, datum a místo vstupu a výstupu, fotografii obličeje a otisky prstů či případné odepření vstupu.

Kvůli narůstajícím potížím se v úterý sešli zástupci letišť s Evropskou komisí. „Letiště potřebují možnost úplně pozastavit registraci v systému EES vždy, když dojde k nepřiměřeným čekacím dobám při hraniční kontrole, které již nelze zvládnout,“ uvedl Jankovec.

Evropská komise však první dny ostrého provozu hodnotí podstatně optimističtěji. „Systém funguje velmi dobře a ve velké většině členských států se potíže neobjevují,“ řekl její mluvčí. Podle Komise trvá registrace jednoho cestujícího v průměru 70 sekund. Letiště ovšem namítají, že v praxi může proces zabrat až pět minut.

Brusel zároveň připouští, že v několika členských zemích se objevily technické problémy, které se řeší. Odpovědnost za fungování systému v terénu ale podle Komise nesou samotné členské státy.

Trest za brexit

Od spuštění EES v říjnu systém zaznamenal přes 52 milionů vstupů a výstupů. Současně evidoval více než 27 tisíc případů odepření vstupu a bezmála 700 osob identifikovaných jako bezpečnostní hrozbu.

Ještě před plným startem EES, v době před velikonočním provozem a spuštěním 10. dubna, dostali cestující mířící z Británie do Francie informaci, že kvůli zpoždění francouzské technologické přípravy nebudou muset poskytovat biometrické údaje.

Brity čekají před cestou do EU skeny obličeje. Zdržení, tvrdí odpůrci systému

Do debaty o dopadech nového režimu se zapojily i aerolinky. „Na některých letištích čekají lidé až čtyři hodiny,“ uvedl Michael O’Leary, šéf populární nízkonákladové letecké společnosti Ryanair. Systém označil za totální fiasko a chaos a trest za brexit. Evropská unie by podle něj měla plné spuštění odložit až na říjen.

Evropská letiště v současné době řeší i další komplikace. Obor se obává narušení dodávek leteckého paliva v souvislosti s blokádou Hormuzského průlivu. ACI v pátek varovala eurokomisaře pro energetiku a dopravu, že Evropské unii mohou během tří týdnů hrozit systémové výpadky.

Kamery na lumpy vypnuli, kvůli EU policie smazala databázi hledaných lidí na letišti

Podle údajů Mezinárodní energetické agentury Evropa loni spotřebovala zhruba 1,6 milionu barelů leteckého paliva denně, přičemž přibližně půl milionu barelů dovážela a asi tři čtvrtiny těchto dovozů pocházely z Blízkého východu.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Důchody od státu budou čím dál menší. Jak si spořit na penzi?

Nejčtenější

Mrazy poškodily ovocné stromy, doplatil na to hlavně jeden druh

Květy spálené mrazem poznáte snadno, takto na mnoha místech dopadly loni v...

Ovocné stromy se probouzejí, květů mají hodně. Jenže dnes v noci přišly mrazíky. Poškodily meruňkové stromy, na některých místech Zlínského kraje zničily většinu květů. Švestky zatím odolávají....

Druhý čínský šok. Průmyslu Evropy hrozí kolaps, ze kterého se nemusí vzpamatovat

Továrna Honor

Před dvaceti lety zasáhl svět takzvaný první čínský šok, kdy levné zboží z Asie rozložilo část západního průmyslu a připravilo miliony lidí o práci. Dnes přichází druhá a zřejmě mnohem bolestivější...

„Prodávat levněji se nevyplatí.“ Benzinky kvůli cenovým stropům neotevřely

Malá čerpací stanice v Dobšicích na Znojemsku v pátek neotevřela kvůli vládním...

Dvě malé čerpací stanice na jižní Moravě v pátek neotevřely kvůli vládním cenovým stropům na pohonné hmoty. Jednou z nich je benzinka v Dobšicích na Znojemsku patřící Znojemské dopravní společnosti,...

V Hormuzském průlivu se kupí lodě, do fronty se přidaly i japonské supertankery

Nákladní lodě u Hormuzského průlivu na snímku z 11. března 2026

V ústí Hormuzského průlivu se koncentrují lodě, jejichž posádky věří v brzké uvolnění této klíčové úžiny spojující Perský záliv s Indickým oceánem. Čerstvě se podle agentury Reuters do fronty...

Strop na naftu padá o čtyři koruny. Máme prodávat pod cenou, zlobí se čerpadláři

Ceny pohonných hmot na čerpací stanici OMV v Praze. (8.dubna 2026)

Ministerstvo financí stanovilo maximální ceny benzinu a nafty pro pátek: litr naturalu se bude smět prodávat za 41,77 korun za litr, což proti čtvrtku znamená pokles o více než korunu. Stropová cena...

16. dubna 2026  11:45

Vrtů budou ještě desítky, líčí manažer cestu za teplem ze země. Trvá už 20 let

Antonín Tym, manažer projektu Synergys, který se zabývá teplem z geotermálních...

Na začátku, tedy před více jak 20 lety, byla vize levnějšího a ekologičtějšího zdroje tepla pro dálkové vytápění. Do dvou let by se myšlenka měla zhmotnit a teplo z geotermálních vrtů má pokrýt 10 až...

16. dubna 2026  9:10

Čokoládovna Figaro přesouvá výrobu do Česka, propustí i část zaměstnanců

Čokoláda Figaro. (2. února 2011)

Slovenský výrobce čokolády Figaro přesouvá svoji výrobu v závodě v Trnavě do závodu v Rohatci v České republice. Svůj krok odůvodňuje strategickým přehodnocením podnikatelských aktivit v regionu....

16. dubna 2026  7:51

Čínská ekonomika v prvním čtvrtletí vzrostla o pět procent, nad odhady

Ilustrační snímek burza

Čínská ekonomika v prvním čtvrtletí letošního roku meziročně vzrostla o pět procent, čímž podle agentury Reuters překonala očekávání analytiků, kteří odhadovali růst HDP na 4,8 procenta.

16. dubna 2026  4:03,  aktualizováno  6:04

Vypadli i důchodci a samoživitelky. Na podporu bydlení jsou všichni příliš bohatí

Premium
Jen v letošním roce se předpokládá, že provoz kontaktních míst, asistence...

Samoživitelky, starobní důchodci nebo lidé pracující za minimální mzdu. Ti všichni podle organizací zabývajících se začleňováním znevýhodněných lidí a opozičních poslanců vypadnou ze systému podpory...

16. dubna 2026

Já na prvním místě: Češi utrácejí jinak než dřív. Na jakém zboží se to nejvíc projevuje

Rozmazané linky a stíny jsou poměrně praktickou záležitostí.

Tempo růstu maloobchodních tržeb, které v únoru dosáhlo v porovnání s loňskem 4,1 procenta, momentálně živí hlavně zboží denní potřeby. U něj je meziroční růst sedmiprocentní, a to především díky...

16. dubna 2026

Ceny ropy opět rostou, Trump slíbil brzký konec války. USA však ohlásily další sankce

Nákladní lodě u Hormuzského průlivu na snímku z 11. března 2026

Ceny ropy ve středu na světových trzích rostou poté, co americké síly začaly naplno blokovat íránské přístavy a vracet zpět plavidla, která z nich odplula. Američané lodě blokují i v opačném směru....

15. dubna 2026  20:05,  aktualizováno  22:23

Druhý čínský šok. Průmyslu Evropy hrozí kolaps, ze kterého se nemusí vzpamatovat

Továrna Honor

Před dvaceti lety zasáhl svět takzvaný první čínský šok, kdy levné zboží z Asie rozložilo část západního průmyslu a připravilo miliony lidí o práci. Dnes přichází druhá a zřejmě mnohem bolestivější...

15. dubna 2026

Jeep, Subaru nebo Mazda na jedno kliknutí. Amazon rozšiřuje svoji nabídku aut

Společnosti Amazon a Hyundai oznámily strategické partnerství při prodeji...

Je to zhruba rok a půl, co Amazon začal experimentálně prodávat automobily jihokorejské automobilky Hyundai. Sázka na nejistý projekt se ale brzy ukázala jako úspěšná. Internetový gigant od té doby...

15. dubna 2026

Maximální ceny paliv klesnou na zatím nejnižší hodnotu. Opozice systém kritizuje

Ilustrační snímek

Nejvyšší povolená cena nafty se proti středě ve čtvrtek sníží o 1,50 Kč, tedy na 43,50 koruny za litr. Benzin bude možné prodávat za 41,59 koruny za litr. To je o 51 haléřů levněji než předchozí den....

15. dubna 2026  15:05

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Termíny platí. Jihočeská D3 bude hotová v létě 2027, ujistil šéf ŘSD

Ministr dopravy Ivan Bednárik (uprostřed v brýlích) přijel na stavbu úseku...

Příhraniční úsek od Nažidel letos v létě, z kaplického nádraží do Kaplice do konce listopadu a celkové dokončení příští rok v červenci. To je harmonogram dostavby jihočeské dálnice D3. Přímo na...

15. dubna 2026  14:46

Domácnosti si přes zimu přitopily. S válkou se ale vrátila energetická nervozita

Tisková konference o budoucnosti české energetiky. Jiří Gavor, výkonný ředitel...

Závěr topné sezony znamená pro české domácnosti znovu zvýšenou nervozitu způsobenou cenovými skoky na energetické burze. Podle bilance energetiků však většinu podzimu a zimy tuzemští odběratelé...

15. dubna 2026  14:15

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.