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Nový systém kontrol cestujících děsí letiště, v Římě varují před kolapsem

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  9:00
Systém EES země budou zavádět postupně během šesti měsíců, přičemž 29 zemí...

Systém EES země budou zavádět postupně během šesti měsíců, přičemž 29 zemí schengenského prostoru by mělo být plně v souladu s ním do 10. dubna. (23. září 2025) | foto: Profimedia.cz

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Nový hraniční systém EU měl zrychlit a zpřesnit kontrolu cestujících. Místo toho se z něj před letní sezonou stává strašák evropských letišť. V Římě už otevřeně varují, že bez dočasného uvolnění biometrických kontrol hrozí během turistické špičky kolaps.

Obavy sílí zejména na letištích Fiumicino a Ciampino. Jejich šéf Marco Troncone varuje, že nové kontroly nejsou při očekávaném letním provozu zvládnutelné v plném rozsahu. Řešením by podle něj mohlo být dočasné uvolnění režimu tak, aby část pasažérů mohla projít bez kompletní registrace do elektronického systému vstupu a výstupu (EES), píše The Guardian.

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„Jsme kvůli létu velmi znepokojeni,“ řekl Troncone. Podle něj se ukazuje, že proces není slučitelný s počtem cestujících, který letiště v hlavní sezoně čekají. „Jedinou možností je otevřít dveře. Není možné, abychom zvládli stoprocentní registraci,“ dodal.

Od začátku problematický

EES se vztahuje na občany zemí mimo Evropskou unii, kteří přijíždějí do schengenského prostoru na krátkodobý pobyt. Při první cestě musí odevzdat otisky prstů a projít snímáním obličeje. Systém má nahradit tradiční razítka v pasech a umožnit unii přesněji sledovat, kdo na její území vstupuje a kdy ho opouští.

Zavádění systému ale od začátku provázejí technické potíže. Mechanismus se spustil loni v říjnu a naplno začal fungovat v polovině dubna, už před začátkem hlavní sezony však na některých místech způsobil dlouhé fronty. Cestující v některých případech čekali tak dlouho, že nestihli navazující lety nebo samotný odlet.

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Komplikace se dotýkají také Britů, kteří po brexitu spadají do stejného režimu jako další cestující ze zemí mimo EU. Ve Francii byly dodatečné kontroly v květnu dočasně pozastaveny v přístavu Dover. Řecko naopak ustoupilo od dřívějšího příslibu, že britské cestující od biometrických kontrol do září částečně ušetří.

Další potíž spočívá v tom, že systém ne vždy rozpozná pasažéry, kteří už registrací prošli. Ti by se teoreticky měli při další cestě vyhnout delšímu procesu, v praxi ale podle leteckého sektoru někdy musí absolvovat proceduru znovu.

(Ne)funkční systém

Na problém upozorňují i zástupci letišť. „O případném pozastavení systému nemohou rozhodovat samotná letiště, ale jednotlivé státy,“ uvedl prezident Mezinárodní rady letišť (ACI) Stefan Schulte. Zároveň vyzval politiky, aby přestali předstírat, že EES funguje bez vážných potíží.

Evropská komise už na začátku května připustila, že systém obsahuje určitou flexibilitu, která umožňuje některé funkce v případě potřeby vypnout. Letiště a aerolinky nyní upozorňují, že právě takový zásah může být během léta nezbytný.

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Mezinárodní sdružení leteckých dopravců (IATA) varovalo, že v nejvytíženějších obdobích by se čekání na některých letištích mohlo protáhnout až na šest hodin. Už nyní se podle organizace objevily špičky s frontami dlouhými zhruba tři a půl hodiny. „Dva měsíce po spuštění systém vytváří dlouhé fronty, zmeškané lety a rostoucí znepokojení v celém cestovním průmyslu,“ uvedla IATA minulý týden.

Podle zástupce evropské pohraniční agentury Frontex Uku Särekanna navíc nemusí jít o krátkodobý problém. Na oborové akci v Londýně tento měsíc řekl, že situace se možná nebude plně stabilizovat ještě dva roky, uzavírá britský web.

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