Fond obnovy EU zhubne o 100 miliard eur, méně dostane i Česko, řekl Babiš

Spor o poměr grantů a úvěrů v rámci 750miliardového fondu obnovy byl klíčovým tématem prvních tří dnů summitu, který měl původně skončit už v sobotu. Původně mělo jít na přímé dotace 500 miliard eur.

„Celou dobu, co tady sedíme, probíhá souboj mezi tzv. šetřivými zeměmi, to znamená Nizozemsko, Švédsko, Dánsko a Rakousko za podpory Finska, proti Španělsku, Itálii a Portugalsku. Částka na granty byla nejdřív snížena na 450 miliard a pak nám předseda Evropské rady oznámil, že je to 390 miliard,“ uvedl Babiš.

Jihoevropské státy přitom trvaly na zachování původní sumy 500 miliard eur. Naopak šetrná čtyřka chtěla částku co nejvíc snížit, aby se zamezilo zadlužení Evropské unie. „Já těmto zemím - čistým plátcům - rozumím, že chtějí vědět, kam ty peníze půjdou, jestli skutečně půjdou na reformy, že chtějí mít nějakou kontrolu i mimo Evropskou komisi a že na to chtějí dohlížet,“ uvedl k tomu český premiér.

Částka je podle něj kompromisem mezi 400 miliardami, které žádaly jihoevropské země a 350 miliardami, které chtěly šetrné státy. Babiš řekl, že požadavku na méně dotací rozumí. Kvůli snížení celkového objemu však dostane méně peněz i Česko.

„Nechápu, proč jsme jednali o rozdělení částky a podmínkách pro Česko, když zároveň probíhala jednání o snížení té částky, takže logicky ta částka pro Česko bude nižší,“ sdělil premiér novinářům. Původně měla ČR na grantech dostat přes osm miliard eur, na základě změny rozdělovacího klíče jí přibyly přes dvě miliardy. O kolik se po navržené úpravě částka sníží, není zatím jasné.

Pro Českou republiku je podle Babiše důležité, aby mohla využívat peníze z fondu obnovy na investice. Odmítl také informaci, že by se vyjednávání zaseklo na tom, aby bylo čerpání prostředků podmíněno dodržováním zásad právního státu.

Nizozemský premiér Mark Rutte prohlásil, že chce, aby existovala souvislost mezi rozdělováním peněz z unijního fondu a dodržováním zásad právního státu. Což bylo jasnou narážkou na Polsko a Maďarsko, se kterým Evropská komise vede řízení kvůli porušování evropských hodnot. Proti tomu se ale obě země ohradily a zároveň nenaznačily, zda jsou ochotni ustoupit, řekl Babiš.

Očekává se, že se o rozdělení záchranného balíčku ještě povede souboj, protože zvláště západoevropské státy nehodlají ustoupit z formulace, že „odstřižení“ země od unijních financí by navrhovala Evropská komise a schvalovaly členské státy kvalifikovanou většinou.