Najde EU společné řešení energetické krize? Odpoví analytička v Rozstřelu

Evropská komise připravila balíček opatření, která mají stabilizovat trh s plynem a zajistit, že ho bude v příštím roce dostatek. Plán obsahuje například společné nákupy plynu, které mají evropským dodavatelským firmám zaručit lepší vyjednávací pozici a tím pádem i levnější ceny pro odběratele. Na stole je i mechanismus cenové korekce, který by byl použit v případě mimořádných cenových výkyvů.

Zásadním opatřením by byl celoevropský strop na plyn. Nejčastěji se uvažuje o zastropování ceny plynu pro výrobu elektřiny, tedy o takzvaném iberském modelu, který funguje ve Španělsku a Portugalsku. Tímto postupem by se mohla výrazně snížit cena elektřiny, plynové zdroje ji totiž do velké míry určují, a to zejména ve špičkách spotřeby.

Celoevropský strop na plyn dosud odmítalo Německo, minulý týden ale změnilo názor. Evropská komise má nyní za úkol vypracovat detailní analýzu dopadů tohoto opatření.