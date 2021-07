Ekoambice EU mohou rodinu stát 11 tisíc ročně. Zaplatí je nejchudší, tvrdí spolek

Důvodem je rozšíření prodeje emisních povolenek, jimiž se má nově platit i za vytápění budov. Unie představila balík Fit for 55 minulý týden. Opatření mají zajistit, aby se v EU do roku 2030 produkovalo o 55 procent méně emisí, což je podle unijních představitelů nutné k dosažení uhlíkové neutrality v roce 2050, k níž se sedmadvacítka zavázala. Mezi nejzásadnější změny patří zákaz prodeje aut se spalovacím motorem do roku 2035 a rozšíření systému emisních povolenek.

Jsou tam sice programy pro nízkopříjmové skupiny obyvatel, ale celkově jim balík přinese vyšší účty za energie nebo zimu. Freek Spinnewijn šéf evropské neziskovky FEANTSA pomáhající bezdomovcům