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EU chce zvýšit produkci paliv, trh s naftou může do příštího roku zůstat napjatý

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  18:38
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Světový trh s naftou by mohl zůstat napjatý až do značné části roku 2027, což by udržovalo ceny na vysoké úrovni. Uvedl to dnes v Bruselu eurokomisař pro energetiku Dan Jörgensen s odkazem na Mezinárodní energetickou agenturu (IEA).

Evropská komise dnes v této souvislosti zahájila dialog s rafineriemi, s nimiž chce jednat mimo jiné o možnostech zvýšení produkce paliv v Evropě.

„Evropa v důsledku geopolitického napětí čelí další energetické krizi, podobně jako v roce 2022 po ruské invazi na Ukrajinu. Ceny ropy a ropných produktů ve světě výrazně vzrostly a náklady na pohonné hmoty v EU prudce stoupají,“ uvedl Jörgensen. To podle něj „představuje značnou zátěž pro naše podniky i domácnosti“. Navzdory obtížné situaci však trhy v posledních měsících vykazovaly „pozoruhodnou odolnost“. Rafinérie sehrály zásadní roli při zajišťování dodávek, protože vyráběly paliva, která trh potřebuje, včetně leteckého.

Komise chce nyní s rafineriemi hledat způsoby, jak zajistit spolehlivé a cenově dostupné dodávky paliv pro občany, podniky i obranu. „Budeme usilovat o zvýšení produkce v evropských rafineriích. Odvětví předložilo několik návrhů, které musíme posoudit. V konečném důsledku totiž potřebujeme snížit ceny pohonných hmot,“ řekl Jörgensen novinářům.

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Dnešní schůzka byla podle něj teprve prvním krokem. Práce nyní budou pokračovat na technické úrovni a další jednání se uskuteční začátkem příštího roku. Dialog se má zabývat také budoucností rafinerií v Evropě.

„Často cituji velmi známou historickou osobnost ze Spojených států, generála Johna Pershinga, který vedl americké jednotky na evropském kontinentu během první světové války. Ten formuloval jednoduchou pravdu: bitvy vyhrává pěchota, války vyhrává logistika,“ doplnil Jörgensena eurokomisař pro obranu Andrius Kubilius. Dodávky paliv přitom podle něj představují zásadní součást toho, co lze označit za logistiku. „Zajištění odpovídajících dodávek paliv pro naše ozbrojené síly je pro naši obranyschopnost naprosto klíčové,“ dodal Kubilius.

Připomněl rovněž, že v případě vojenské krize by NATO podle svého modelu sil potřebovalo během prvních deseti dnů přesunout a zásobovat 100.000 vojáků. To podle něj ukazuje, jak důležité jsou dostatečné výrobní a rafinérské kapacity i spolehlivá přeprava paliv. Zdůraznil rovněž důležitost úzké spolupráce se Severoatlantickou aliancí.

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Eurokomisař Kubilius vymezil rovněž čtyři hlavní priority EU při zajišťování paliv pro obranu. Unie podle něj potřebuje dostatečné výrobní kapacity, včetně produkce udržitelných leteckých paliv, zachovat konkurenceschopné evropské rafinerie, zajistit přepravu paliv v případě krize a posílit ochranu a odolnost kritické infrastruktury pro jejich dodávky. Přepravu paliv chce Evropská komise řešit mimo jiné v rámci balíčku pro vojenskou mobilitu, o kterém jedná s Radou EU a Evropským parlamentem.

V souvislosti s posílením odolnosti kritické infrastruktury Kubilius zmínil také možné rozšíření kapacit středoevropského potrubního systému (Central Europe Pipeline System, CEPS), který vznikl během studené války pro zásobování vojsk NATO palivy. Síť o délce zhruba 5300 kilometrů propojuje v pěti západoevropských zemích rafinerie, sklady paliv, přístavy a letiště a slouží k přepravě zejména leteckého paliva a dalších ropných produktů. „V současnosti funguje na západě Evropy a musíme hledat způsoby, jak tuto infrastrukturu rozšířit, aby pomohla zásobovat východní křídlo NATO,“ dodal eurokomisař.

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