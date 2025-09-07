„Existenční hrozba“. Obří etiopské přehrady se bojí Egypt i Súdán

  8:38
V Etiopii se v úterý slavnostně otevře Velká přehrada etiopského znovuzrození (GERD) vybudovaná vládou v Addis Abebě. Její součástí je i vodní elektrárna. Projekt ale vyvolává znepokojení od samého začátku. Egypt i Súdán se obávají, že „megastavba“ na Modrém Nilu bude mít devastující dopady na zásoby vody na jejich území.
Velká přehrada etiopského znovuzrození by se měla stát největším vodním dílem v Africe. (20. února 2022) | foto: Profimedia.cz

Pohled na Velkou přehradu etiopského znovuzrození (GERD).
Celkový pohled na nádrž napájející přehradu Grand Ethiopian Renaissance Dam...
Modrý Nil spolu s Bílým Nilem tvoří zdroj největšího afrického veletoku; obě řeky se stékají v Súdánu, odkud Nil teče dál do Egypta. Zhruba 85 procent vody proudící v řece pochází ale z Etiopie a Súdán s Egyptem se obávají, že nová etiopská přehrada ležící těsně u hranic sníží množství vody proudící do jejich zemí.

Součástí přehrady, která leží ve státě Benišangul-Gumuz asi 14 kilometrů východně od Súdánu, bude i největší hydroelektrárna v Africe s výkonem 5150 megawattů. Ta se zároveň zařadí mezi dvacítku největších vodních elektráren světa. Elektrárna v největší čínské přehradě Tři soutěsky má výkon 22 500 megawattů (asi desetkrát více než výkon jaderné elektrárny Temelín).

Stokrát větší než Lipno. Monstrózní přehrada na Nilu je plná, Egypt zuří

Elektrárna na Modrém Nilu, která se nachází v blízkosti hranic se Súdánem, má zdvojnásobit nynější výrobu energie v Etiopii. Tato země při výstavbě argumentovala, že projekt je zásadní pro rozvoj místní ekonomiky a řeší až kritický nedostatek elektřiny, k níž dnes nemá přístup více než polovina etiopské populace.

Přehrada je v Etiopii podle agentury AFP jedním z mála témat, na nichž panuje v této zemi jednomyslná shoda. Jinak africkým státem zmítá několik ozbrojených konfliktů, stále se bojuje ve dvou nejlidnatějších regionech země, Amhasku a Oromii. Ve státě Tigaj skončila občanská válka v roce 2022 a podle odhadů Africké unie si vyžádala nejméně 600 000 obětí.

„V Etiopii existují pouze dvě konsenzuální otázky: přístup k moři (země je od získání nezávislosti na Eritreji na počátku 90. let minulého století bez přímého přístupu ke světovým oceánům) a tato přehrada,“ řekl agentuře AFP zahraniční diplomat působící v Addis Abebě, který hovořil pod podmínkou anonymity.

11. září 2023

Přehrada je 1,8 kilometrů široká, na výšku měří 145 metrů a celkovou kapacitou má 74 miliard krychlových metrů vody. Její výstavba začala v dubnu 2011 a stála přes pět miliard dolarů. Projekt je od počátku středobodem velké regionální geopolitické hry. Káhira, která se obává, že její hlavní zdroj vody vyschne, jej ostře kritizuje a trvá na tom, že představuje „existenční hrozbu“.

Egypt, země s přibližně 110 miliony obyvatel, je na Nilu závislý z 97 procent, tato řeka pokrývá prakticky celou jeho potřeby vody, zejména pro zemědělství. Podle jeho ministerstva vodních zdrojů má vyprahlá země v současné době k dispozici 59,6 miliardy metrů krychlových této vzácné tekutiny, zatímco by jich potřebovala 114 miliard kubíků.

Za maskou luxusu. Etiopská metropole se ztrácí ve facebookové fasádě

„Každý, kdo si představuje, že Egypt přimhouří oči nad svou vodní bezpečností, se mýlí,“ prohlásil v srpnu egyptský prezident Abdal Fattáh Sísí a pohrozil, že přijme „všechna opatření stanovená mezinárodním právem na ochranu existenčních zdrojů našeho lidu“. Znepokojení vyjádřil také Súdán. Společně s Egyptem koncem června zopakovaly, že „odmítají jakákoli jednostranná opatření v povodí Modrého Nilu“.

Různé pokusy o zprostředkování mezi těmito třemi zeměmi v uplynulém desetiletí - postupně pod záštitou Spojených států, Světové banky, Ruska, Spojených arabských emirátů a Africké unie - ale selhaly.

Etiopie, která by měla díky GERD zdvojnásobit výrobu elektřiny, se svoje sousedy snaží uklidnit. „Energie a rozvoj, které přinese, přispějí nejen k rozvoji Etiopie, ale i celého regionu. Asuánská přehrada v Egyptě kvůli GERD nikdy nepřišla o jediný litr vody,“ prohlásil v červenci premiér Abiy Ahmed. Totéž zopakoval nedávno: „Jejich (súdánské a egyptské) přehrady musí být plné. Nechceme, aby jim (GERD) vytvářel obavy.“

7. září 2025

7. září 2025  8:38

