Fondy navázané na kryptoměnu ether se už obchodují. Čeká se velký zájem

Hodnota etherea se v úterý kolem půl šesté odpoledne středoevropského podle serveru Coindesk nacházela blízko 3 450 dolarů za jednu minci (v přepočtu 81 tisíc korun). V reakci na zahájení obchodování mínrně klesla, od začátku roku však vzrostla zhruba o polovinu.

„Spuštění ETF na ethereum je významnou událostí ve světě kryptoměn. Po ETF na bitcoin jde už o druhou kryptoměnu, kterou lze tímto způsobem koupit,“ řekl ČTK analytik XTB Jiří Tyleček. „Původně se od americké komise pro cenné papíry tento krok nečekal, ovšem změnit názor mohlo pomoci hladké obchodování bitcoinových fondů ETF,“ dodal.

Češi si ale na možnost invetsovat do těchto ETF musí počkat. „ETF jsou určena pro americký trh, u nás mohou investoři využít alternativy v podobě produktů ETP, které sledují vývoj hodnoty podkladového aktiva jeho přímým nákupem a následnou držbou,“ upozornil analytik Portu Marek Pokorný.

Další možností pro české investory je oslovit některého ze zde působících obchodníků s cennými papíry, kteří mají přístup na americkou burzu.

Na chicagské burze CBOE se v úterý začalo obchodovat s fondy ETF navázanými na ether od firem VanEck, Franklin Templeton, Fidelity, 21Shares a Invesco. Na newyorskou burzu NYSE pak vstoupily etherové ETF fondy společností Bitwise a Grayscale Investments a na burzu Nasdaq fond firmy BlackRock.

Fondy zažily hned v den otevření silný debut, informovala agentura Reuters. Nejaktivněji obchodovanými ETF byl Ethereum Trust společnosti Grayscale s obratem více než 450 milionů dolarů, iShares Ethereum Trust s obratem přibližně 245 milionů dolarů a Fidelity Advantage Ether ETF se 137 miliony dolarů, uvedla investiční společnost Bitwise.

Investice ve stovkách miliard

Americká Komise pro cenné papíry už v květnu schválila změny pravidel, které umožnily fondy založené na ethereu uvádět na burzu. To odstranilo jednu z překážek pro jejich přijetí. Investiční ředitel společnosti Bitwise Matt Hougan stanici CNBC tehdy řekl, že fondy v prvním roce a půl na trhu mohou přilákat investice až za 15 miliard amerických dolarů, v přepočtu asi 350 miliard korun, přičemž mnozí investoři budou držet jak bitcoinové, tak etherové fondy.

Pro srovnání do dříve schválených bitcoinových ETF fondů investoři od začátku roku investovali už přes 16 miliard amerických dolarů.

Zástupci krypto sektoru si na kryptoměnových ETF chválí zejména to, že do oblasti díky nim přiteče stabilní kapitál. „Potenciál pro exponenciální růst likvidity ETF je značný. Po schválení komisí pro cenné papíry a uvedení na burzu mohou nyní do těchto ETF investovat instituce, které mají obvykle dlouhodobý investiční horizont. Toto zapojení institucí by mohlo v průběhu času zajistit stabilní a značný příliv kapitálu,“ shrnuje Ondřej Pilný z kryptoměnové burzy Binance.

O zájmu institucí o kryptoměny nasvědčují i průzkumy. Například nedávný průzkum společnosti EY ukázal, že téměř 94 procent oslovených institucí věří v dlouhodobou hodnotu digitálních aktiv případně technologie blockchainu, přičemž polovina respondentů vyjádřilo zájem investovat do tokenizovaných aktiv. „ETF by mohly sloužit jako vstupní brána pro investory, kteří by jinak neměli expozici vůči bitcoinu a ethereu. Postupem času mohou tito investoři přejít k přímému přístupu k digitálním aktivům, a přispět tak k růstu a zrání trhu,“ dodal Pilný.