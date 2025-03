Estonské startupy jsou na postupu. Spatřily příležitost v evropském zbrojení

V osmém patře své kanceláře v estonském hlavním městě Tallinnu ukazuje podnikatel Kusti Salm na mapu elektráren, letišť a železničních uzlů ve Finsku, pobaltských státech a Polsku. Pokud by Rusko zaútočilo, právě tyto cíle by se staly prvními terči raket a dronů. „Žádná jiná země kromě Ukrajiny by takový nápor leteckých úderů nevydržela ani jediný den,“ říká Salm.

Ještě minulý rok byl nejvýše postaveným civilním úředníkem estonského ministerstva obrany. Tvrdě prosazoval vojenskou pomoc Ukrajině a varoval, že Evropa není na ruský útok připravená, píše ve své reportáži agentura Bloomberg.

Rozhodl se ale přímo podílet na zbrojení Evropy. S bývalým generálem, raketovým vědcem a jedním z nejbohatších estonských podnikatelů založil startup Frankenburg Technologies. Firma využívá technologie ze smartphonů k vývoji levného systému protivzdušné obrany.

Inovace zespod

Evropské vlády začaly masivně investovat do obrany, hlavně po slovech Donalda Trumpa, který zpochybnil dlouholetou americkou podporu bezpečnosti Evropy. Nejde ale jen o velké zbrojařské firmy.

Válka na ukrajině ukázala, že inovace často přicházejí od menších firem. „Potřebujeme levná řešení, která lze rychle vyrábět, i když se celá země změní ve válečnou zónu,“ říká Tomas Jermalavicius z Mezinárodního centra pro obranné a bezpečnostní studie v Tallinnu. Podle něj evropský obranný sektor nyní čeká revoluce.

Ani Estonsko dosud nemělo významný obranný průmysl. Až do roku 2018 soukromé firmy nesměly vyrábět výbušniny. Ruská invaze na Ukrajinu ale všechno změnila.

Od roku 2022 vláda zdvojnásobila vojenský rozpočet. Estonský premiér Kristen Michal slíbil, že země vydá na obranu 5 procent HDP. Na hranicích s Ruskem vznikají bunkry a systém proti dronům, který dokáže včas odhalit a zničit nepřátelské stroje.

Estonsko plánuje továrnu na výbušniny, nakupuje rakety dlouhého doletu a zavedlo speciální obrannou daň. V lednu vláda spustila investiční fond ve výši 100 milionů eur zaměřený na zbrojní startupy.

„Budujeme nový průmysl od nuly,“ říká šéfka fondu SmartCap Sille Pettaiová. Na rozdíl od jiných evropských investic míří fond výhradně na vývoj zbraní. „Jsme jedni z mála investorů, kteří se otevřeně zaměřují na smrtící technologie,“ dodává.

Estonské startupy vyvíjejí autonomní obrněná vozidla, AI systémy pro přesné zaměřování, elektronické rušičky a podvodní drony. Investoři za kterým stojí zakladatelé Skype a Wise, do tohoto sektoru vkládají značné finanční prostředky. Startup Frankenburg Technologies podpořil Margus Linnamäe, pátý nejbohatší Estonec.

Export a budoucnost evropské obrany

V roce 2023 se estonská firma Milrem Robotics stala první domácí obrannou společností, kterou koupil zahraniční investor arabská skupina Edge Group. Její autonomní vozidla nyní slouží ukrajinské armádě k dopravě munice a evakuaci raněných. „Startupy pracují rychleji, levněji a inovativněji,“ říká Kuldar Väärsi, šéf Milrem Robotics.

Mezi lety 2022 a 2023 vzrostl estonský vojenský export o šedesát procent, počet pracovníků v sektoru se zvýšil o 17 procent. Hlavním odběratelem zůstává Ukrajina.

Levné drony dnes ničí drahou vojenskou techniku. Frankenburg Technologies proto vyvíjí lehké rakety, které budou třikrát rychlejší než drony a lze je vyrábět v obrovských počtech. První testy plánuje přímo na ukrajinském bojišti.

Estonsko dlouhodobě varovalo před ruskou agresí a nyní se snaží nejen posílit svou obranu, ale i prosadit se na evropském trhu. Zda bude skutečně připravené na případný konflikt, ukážou následující roky, uzavírá Bloomberg.