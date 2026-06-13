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Luxusní společnice objevily nový zlatý důl. Milionáře ze Silicon Valley

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Rozmach umělé inteligence nepřináší bohatství jen majitelům technologických firem nebo výrobcům čipů. Na rostoucí prosperitě kalifornského Silicon Valley vydělávají i luxusní společnice. Možná překvapivě hlavně ty, které dokážou se svými klienty vést kvalifikovanou debatu o umělé inteligenci, grafických procesorech nebo budoucnosti lidstva.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Meida Marek je pseudonym luxusní společnice ze Silicon Valley. Dříve pracovala ve finančním sektoru, později ji však začalo zajímat, jak umělá inteligence promění pracovní trh. Nakonec se rozhodla vstoupit do eskortního byznysu a svou znalost technologických témat proměnila v konkurenční výhodu. Dnes si účtuje přibližně 3 500 dolarů za hodinu a tvrdí, že její kalendář bývá zaplněn na měsíce dopředu.

Tato žena je zatím jednou z mála, které v americkém technologickém centru začínají utvářet úzký segment takzvaných „nerd-first“ eskortních služeb. Jejich hlavním lákadlem není pouze vzhled nebo společenský doprovod, ale především schopnost diskutovat o tématech, která zajímají bohaté zaměstnance technologických firem, zakladatele startupů či investory.

Některé z těchto společnic si díky tomu účtují až 6 tisíc dolarů za hodinu, tedy zhruba 130 tisíc korun. Celodenní doprovod může vyjít až na 23 tisíc dolarů, v přepočtu více než půl milionu korun, píše magazín Forbes.

Inteligence jako konkurenční výhoda

Podle Forbesu působí v tomto segmentu zatím jen několik žen, jejichž příjmy však výrazně převyšují běžný standard luxusních eskortních služeb.

Podobný přístup razí i další známé představitelky tohoto trendu. Společnice vystupující pod jménem Aella označuje svůj styl práce za „nerd-first“, tedy přístup zaměřený především na intelektuální zájmy klientů.

Ženy v tomto segmentu kombinují provokativní obsah na sociálních sítích s příspěvky o umělé inteligenci, kryptoměnách, dlouhověkosti nebo dalších technologických tématech. Právě tím přitahují klientelu z prostředí firem, které v posledních letech profitují z prudkého rozvoje AI.

Profesionální společnice rozdává tipy na udržení partnera

„Psaní o umělé inteligenci funguje,“ uvedla eskortní společnice vystupující pod pseudonymem Ada Hopper. Podle ní bývají někteří zaměstnanci technologických firem překvapeni už tím, že žena rozumí základním pojmům, jako jsou grafické procesory používané pro vývoj AI systémů.

Nejvyšší sazby nemají nejkrásnější ženy

Ekonomika tohoto nového segmentu je pozoruhodná. Zatímco i luxusní eskortní služby si běžně účtují kolem tisíce dolarů za hodinu, ženy specializující se na technologickou klientelu často inkasují několikanásobně více. Hopper si podle vlastních slov účtuje pět tisíc dolarů za hodinu, Aella dokonce šest tisíc.

„Nejvyšší sazby nemají nejkrásnější ženy,“ uvedla Hopper. „Mají je ženy, které jsou atraktivní a zároveň chytré.“

Za rostoucí poptávkou stojí i vznik nové vrstvy bohatých klientů. Prudký růst hodnoty akcií technologických firem a úspěchy startupů vytvořily skupinu lidí s vysokými příjmy, kteří hledají společnost odpovídající jejich zájmům.

Díky své profesi jsem lepší matkou, říká profesionální společnice

Podle samotných společnic přitom mnoho klientů nehledá primárně sexuální služby. Často jim jde spíše o dlouhé rozhovory o budoucnosti technologií, podnikání nebo osobním životě.

Meida Marek například popsala jedno celonoční setkání, během něhož většinu času tvořila konverzace. Sex podle jejích slov představoval pouze menší část společně stráveného času.

V době chatbotů roste cena lidského kontaktu

Některé jednorázové schůzky se postupně mění v dlouhodobější vztahy zahrnující společné cestování, luxusní zážitky nebo pravidelná setkání.

Zastánci tohoto trendu tvrdí, že poptávku paradoxně pohání právě rozvoj umělé inteligence. Čím více se lidé setkávají s chatboty a digitálními asistenty, tím větší hodnotu podle nich získává autentický lidský kontakt.

„Jak bude umělá inteligence stále významnější, skutečné lidské spojení se stane vzácností,“ uvedla pro Forbes eskortní společnice Charlie Levine.

Podle ní se může v budoucnu stát právě možnost dovolit si opravdový osobní kontakt jedním z největších luxusů. Fenomén „nerd-first“ společnic tak ukazuje, že technologická revoluce nemění pouze způsob práce nebo podnikání, ale vytváří i zcela nové trhy založené na kombinaci lidské blízkosti a odborných znalostí, uzavírá Forbes.

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