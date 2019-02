Erdoganova vláda bojuje s inflací levnou zeleninou na státních trzích

Stánky v istanbulské čtvrti Bayrampasa přilákaly davy lidí. Na čerstvá rajčata, cibuli nebo papriky lidé čekali ve frontě klidně i hodinu. A není divu, když se ve státem dotovaných stáncích zelenina prodává za polovinu tržní ceny. Napsal o tom deník Voanews.

Vznik státních trhů podnítilo meziroční zdražení potravin o 31 procent a také blížící se volby v příštím měsíci. Jak uvedla agentura Bloomberg, turecká potravinová inflace je na nejvyšší úrovni nejméně od roku 2004. Pro předsedu Strany spravedlnosti a rozvoje (AKP) a současného tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana budou volby těžkou výzvou.

Potravinový teror

Vláda obviňuje současné obchodníky ze zemědělského regionu v jižním Turecku z toho, že způsobili potravinovou inflaci a jsou odpovědní i za rostoucí náklady na práci a dopravu. Například ceny lilků, okurek a rajčat se podle oficiálních údajů každoročně zvýšily o 81, 53, a 39 procent. Úřady jejich činnosti označily za „potravinový teror“ a prohlásily, že by potrestaly každého, kdo se snaží uměle držet vysoké ceny.



„Byla to hra. Začali manipulovat s cenami. Snažili se, aby ceny vzrostly. Byl to pokus terorizovat společnost“ prohlásil prezident Tayyip Erdogan ve svém pondělním proslovu.

V rámci vládní iniciativy obce prodávají zeleninu za přibližně polovinu tržní ceny, kterou zaznamenal Turecký statistický úřad v lednu. Povoleny jsou maximálně tři kilogramy zeleniny na osobu. „Dalším krokem bude rozšíření sortimentu o rýži a luštěniny, jako je čočka nebo o čistící prostředky,“ dodal Erdogan.

Projekt v současné době funguje jen v Istanbulu, kde se za sníženou cenu prodává zelenina na 50 místech, a v Ankaře. Je tedy velmi nepravděpodobné, že by to mělo přímý dopad na tureckou inflaci, ale mohlo by to zmírnit nárůst cen pro obyvatelé dvou největších měst Turecka.

Pětapadesátiletý Mustafa Dilli doufá, že si ze snižování cen vezmou příklad i další obchody. „Myslím, že odteď budu nakupovat jen zde,“ sdělil médiím Dilli.

Několik zákazníků v Bayrampse vyjádřilo své obavy z toho, že je to jen předvolební trik. „Jsem zvědavá, zda to bude pokračovat i po volbách,“ řekla 43letá žena v domácnosti Nebahat Deniz, která na trzích nakoupila špenát a lilky.

Lidé jsou spokojení, obchodníci zoufalí

Ministr zemědělství Bekir Pakdemirli navštívil jeden ze stánků založený městem Ankara a slíbil, že projekt bude pokračovat tak dlouho, jak bude potřeba a mohl by fungovat i navždy.

Minulý týden inspekce odhalila 88 obchodníků s čerstvými produkty, kteří prodávali zboží za příliš vysoké ceny. Inspektoři jim chtějí uložit pokuty ve výši 2 milionů dolarů lir (380 tisíc dolarů).

Prodavači ze stánku na istanbulském trhu s potravinami si ale stěžují, že státním stánkům nemohou konkurovat. Navíc se jim nelíbí, že jsou stánky dotovány daňovými poplatníky, od kterých chce vláda získat volební hlasy.

Jeden z prodejců čerstvé zeleniny si postěžoval, že jej zasáhly narůstající náklady. „Ceny na trhu s potravinami jsou ovlivněny cenami plastových pytlů, mzdami zaměstnanců, poplatky za stání, daněmi nebo cenami pohonných hmot. Všechny tyto náklady zvyšují náklady na zboží,“ řekl obchodník, který se představil jako Yusuf. Podle něj vláda takové náklady nemá. „Všechny její náklady jsou placeny z kapes daňových poplatníků,“ dodal Yusuf.

Podle prodejce jménem Erkan jde vládě jen o získání co nejvyššího počtu volebních hlasů. „Po volbách obecní stánky skončí,“ je přesvědčený Erkan, který sdělil, jak je na tom ve svém stánku. „Náš stánek podporují tři nebo čtyři rodiny a zisky jsou velmi malé. Pokud nakupujeme kilo zeleniny od velkoobchodníka za 8 lir, tak jej prodáváme přibližně za 9 lir. Výdělek je tedy minimální,“ vysvětlil Erkan.