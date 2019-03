Zambie zakázala nápoj řízlý viagrou, muž si stěžoval na nežádoucí erekci

20:02 , aktualizováno 20:02

Zambijské úřady zakázaly energetický nápoj „pančovaný“ viagrou. Jeden z konzumentů si loni podle agentury Reuters stěžoval na to, že měl po požití nápoje téměř šestihodinovou erekci. Výrobce, firma Revin Zambia, nápoj vyvážela také do dalších afrických zemí jako Výrobce uvedl, že nápoj vyvážel také do zemí jako Uganda, Malawi a Zimbabwe. V Malawi byl zakázán už v lednu.