USA poprvé regulují emise z letadel. Podle ekologů je to prý k ničemu

První návrh amerických emisních norem pro komerční letadla představila Agentura pro ochranu životního prostředí ve středu. Předpisy EPA jsou navrženy tak, aby odpovídaly standardům, které byly poprvé navrženy v roce 2017 agenturou OSN, která dohlíží na mezinárodní lety, uvedl server Quartz.

Požadavky na úsporu paliva se budou od ledna 2020 vztahovat na nově vyrobené letouny. Pro letadla ve výrobě a letadla s pozměněnými typovými osvědčeními budou platit počínaje rokem 2028. Některé letouny budou od těchto předpisů osvobozeny.

Úředník EPA Andrew Wheeler ve svém prohlášení pro agenturu Reuters uvedl, že nadcházející návrh na emise letadel představuje rozumné a právně obhajitelné kroky k regulaci skleníkových plynů při současném zachování amerických pracovních míst a ekonomiky.

Zbytečné opatření

Podle analytiků a ochránců životního prostředí ale ani stávající norma OSN, ani její formální přijetí Spojenými státy, neudělají pro snížení emisí v letectví vůbec nic nového, protože letecký průmysl splnil tuto normu již před lety. Jak uvedl programový ředitel pro letectví z Mezinárodní rady pro čistou dopravu Dan Rutheford, tato pravidla jsou zastaralá.

S tím souhlasí i analýza ICCT, podle které tyto požadavky splňují už i letadla, která byla vyrobena v roce 2016. To znamená, že nařízení, které má platit v roce 2028, je o více než deset let zpožděné. Letadla vyrobená do roku 2019 překonala standard pro rok 2028 v průměru o devet procent, některé modely i o 20 procent.

„Tyto standardy jsou směšné. Nevyžadují žádné smysluplné snížení emisí,“ řekla deníku New York Times advokátka ze Střediska pro biologickou rozmanitost Clare Lakewoodová. Rutherford upozornil, že „nový“ standard nebude vyžadovat ani žádné nové investice do palivově efektivních technologií.

Letadla způsobují v USA přibližně 12 procent všech emisí skleníkových plynů. Jak uvedl deník The New York Times, celosvětově pak mohou za přibližně 2,5 procenta emisí oxidu uhličitého. To je sice mnohem méně než emise z osobních automobilů a elektráren, do roku 2050 se ale podle Mezinárodní organizace pro civilní letectví mají tyto emise ztrojnásobit.