Německo potřebuje k nezávislosti na ruském plynu ještě tři roky, říká šéf E.ON

„Odhadujeme, že by to vyžadovalo období tří let,“ odpověděl Birnbaum v německém televizním zpravodajském pořadu Tagesthemen televize ARD na otázku, jak rychle by se Německo mohlo zbavit ruského plynu. Bez dodávek ruského plynu by německá ekonomika utrpěla „obrovské škody, jimž by se mělo zabránit, pokud je to možné,“ dodal.

„Německý regulátor plynové sítě bude upřednostňovat využití pro vytápění obytných domů před průmyslovým využitím,“ rozvedl Birnbaum. Počáteční tíhu jakéhokoli omezení dodávek by tedy podle něj nesli energeticky nároční výrobci, například ocelárny.

Šéf E.ON varoval také před sekundárními dopady v důsledku nedostatku komponentů a polotovarů v různých navazujících průmyslových odvětvích.

Sama společnost E.ON se připojila k dalším energetickým firmám a začala se odvracet od Ruska. Nemá žádné dlouhodobé smlouvy o dodávkách přímo s ruskými producenty, ale část plynu nakupovala od obchodních společností Gazpromu v Evropě.

„Vzhledem k válce na Ukrajině jsme od těchto společností přestali odebírat nové objemy (plynu),“ uvedl před dvěma týdny na výroční tiskové konferenci Birnbaum.