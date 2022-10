Aktivistický fond jednal s Coca-Colou, nabádal ji k lepší recyklaci plastů

Aktivistický fond Engine No. 1, který vznikl na konci roku 2020, už na sebe několikrát upozornil. V loňském roce sesadil tři členy představenstva ExxonMobil a dosadil na jejich místo své kandidáty. Akcionáři energetického giganta Chevron si zase odhlasovali, že sníží emise při výrobě ropy i prodejů energií zákazníkům.

A chovat se ekologičtěji bude muset i ropná společnost Royal Dutch Shell. Nizozemský soud totiž loni rozhodl ve prospěch aktivistů, když nařídil firmě omezit své skleníkové emise o 45 procent do roku 2030.

Zástupci fondu Engine No. 1 teď měli podle webu Semafor jednat s vedoucími pracovníky společnosti Coca-Cola. Nápojářský gigant si už dříve stanovil několik ekologických cílů, mezi nimi je shromáždit a recyklovat každou lahev a plechovku, kterou společnost prodá, a to do roku 2030. Právě na tento cíl by se měla Coca-Cola podle serveru zaměřit důkladněji.

Engine No. 1 navrhl, aby Coca-Cola navázala partnerství se společností Republic Services, která má v USA na starosti svoz a recyklování odpadu, píše Semafor. Engine No. 1 má podíly v obou společnostech.

Podle Agentury pro ochranu životního prostředí (EPA) tři čtvrtiny plastů končí na skládkách. A ty, které jsou recyklovány, jsou namísto nových lahví přeměněny třeba na kobercová vlákna. Nyní společnost Republic Services staví v Texasu nový závod na recyklaci plastů. Ten má umožnit cirkulaci mezi lahvemi.

Engine No. 1 podle serveru odmítla situaci komentovat, Coca-Cola na žádost o komentář nereagovala.