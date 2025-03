Bílý vodík může být ekologické palivo budoucnosti. Jeho ložiska jsou i v Alpách

Odborníci dlouhodobě říkají, že vodík se momentálně řadí k nejvýznamnějším zdrojům energie, které by mohly být důležité při energetické transformaci. O takzvaném bílém vodíku by to mělo platit dvojnásobně. Geologové po celém světě se i proto snaží pochopit, jak tento prvek vzniká a kde by se mohl vyskytovat v dostatečném množství nejen pro průmyslové využití, píše CNN.

Odpověď na tuto otázku přinesl nový výzkum publikovaný ve vědeckém časopise Science Advances. Vědcům se pomocí počítačových modelů simulujících pohyb tektonických desek podařilo identifikovat konkrétní perspektivní horské oblasti s jeho možným výskytem. Řadit se mezi ně mají i evropské Alpy.

O bílém vodíku vědci ví již skoro čtyřicet let

Geologický vodík byl poprvé objeven v roce 1987 v malé vesnici vzdálené zhruba 60 kilometrů od hlavního města Mali. Kanadská firma Hydroma při neúspěšném vrtu, jehož cílem bylo nalézt vodu, narazila na velké množství plynu bez zápachu, který byl shledán vysoce hořlavým. Vrt byl poté brzy zasypán a zapomenut.

Téměř o dvě desetiletí později byly při následném průzkumu v této lokalitě nalezeny zásoby téměř čistého plynného vodíku. Dnes se tento zdroj využívá k výrobě elektřiny pro malijskou vesnici Bourakébougou. Od té doby byla menší přírodní naleziště vodíku identifikována také v USA, Austrálii a Francii. Nalezení velkých ložisek ale zůstávalo až do současné doby problematické.

Řada odborníků dlouhodobě vodík považuje za perspektivní ekologické palivo. Jeho spalováním se totiž uvolňuje pouze voda. Využití vodíku by mohlo dávat smysl i v energeticky náročných průmyslových odvětvích, mezi které se řadí také hutnictví či letectví. V současné době se ale většina vodíku vyrábí hlavně díky fosilním palivům, což jeho ekologický přínos snižuje. To by se ale právě s bílým vodíkem mohlo změnit.

Vědecký tým vedený Frankem Zwaanem z Helmholtzova centra pro geovědy v Německu se zaměřil na proces nazývaný serpentinizace, při kterém dochází k chemické reakci mezi vodou a železitými horninami z pláště Země, což vede právě ke vzniku vodíku.

Nahradí bílý vodík ten šedý i zelený?

Tyto horniny se obvykle nacházejí v hlubokých vrstvách Země, kde voda není běžně dostupná, ale geologické procesy je mohou v průběhu milionů let vynést na povrch. Tento jev probíhá jak v podmořských oblastech, kde se rozpadá kontinentální kůra, tak v horských oblastech, ve kterých se kontinenty srazí a dochází k vyzvednutí hlubinných hornin.

„Víme, že příroda vodík produkuje. Dlouho se ale na bílý vodík nepohlíželo jako na potenciální zdroj energie,“ uvedl pro CNN Frank Zwaan. Dodává, že díky novému modelu se podařilo určit, které konkrétní horské oblasti nabízejí pro bílý vodík ideální podmínky. Otázkou ale nyní zůstává, jestli se komodita v Alpách či Pyrenejích nachází v dostatečném množství, aby se vůbec uvažovalo o jeho možném získávání.

Bílý vodík by tedy v ideálním případě časem mohl nahradit vodík zelený i šedý. Šedý vodík se vyrábí za použití zemního plynu, což je jeho nejběžnější forma. Produkce šedého vodíku ale způsobuje vysoké emise skleníkových plynů. Zelený vodík vzniká štěpením vody na vodík a kyslík pomocí obnovitelné elektřiny. Jeho vývoj však prudce brzdí vysoké náklady.

Organizace Carbon Trust v této souvislosti před nedávnem odhadla, že v současné době je bezemisní méně než jedno procento globální vodíkové produkce. Autor studie ale doplňuje, že komerční využívání bílého vodíku je záležitostí ještě na několik dalších let. „Neměli bychom čekat, že se tak stane okamžitě,“ říká Zwaan. Uzavírá, že potenciál bílého vodíku je obrovský.