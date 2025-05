Měniče napětí neboli invertery se v solárních elektrárnách používají k tomu, aby měnily stejnosměrný proud generovaný solárními panely na střídavý proud kompatibilní s elektrickou sítí nebo s domácími spotřebiči. V infrastruktuře obnovitelných energetických zdrojů hrají klíčovou roli.

Invertery jsou konstruovány tak, aby umožňovaly vzdálený přístup za účelem jejich údržby a aktualizací. Energetické společnosti, které měniče napětí používají, do nich však obvykle instalují své firewally, aby zařízení chránili před komunikací s výrobcem.

Američtí odborníci, kteří zařízení připojená k rozvodným sítím rozebírají a kontrolují, však narazili na problém. V některých čínských střídačích pro fotovoltaiku našli komunikační zařízení, která nebyla součástí konstrukčních dokumentů.

Lidé, kteří na problém upozornili, si nepřáli být podle agentury Reuters jmenováni, neměli totiž oprávnění mluvit s médii. Uvedli ale, že během posledních devíti měsíců byla nedokumentovaná komunikační zařízení z Číny nalezena také v některých bateriích.

„Věříme tomu, že Čína se snaží některé prvky naší infrastruktury zničit nebo alespoň poškodit,“ uvedl pro Reuters Mike Rogers, bývalý ředitel americké Národní bezpečnostní agentury. Číňané podle něj doufají, že široké rozšíření měničů limituje možnosti Západu zkoumat jejich bezpečnost.

Mluvčí čínského velvyslanectví ve Washingtonu však takové jednání popřel. „Jsme proti zobecňování konceptu národní bezpečnosti, překrucování a očerňování čínských úspěchů v oblasti infrastruktury,“ řekl.

Dálkové ovládání infrastruktury

Kdyby se podvodným zařízením opravdu dařilo obejít firewally, Čína by mohla na dálku vypínat měniče nebo měnit jejich nastavení. To by vedlo k destabilizaci energetické sítě, rozsáhlým výpadkům proudu a celkovému poškození energetické infrastruktury.

„Fakticky to znamená, že je v zařízení zabudováno něco, co může fyzicky zničit rozvodnou síť,“ uvedl jeden z lidí, kteří na bezpečnostní riziko upozornili.

S rostoucím napětím mezi USA a Čínou přehodnocují Spojené státy roli asijských výrobků ve strategické infrastruktuře. Washington dlouhodobě obviňuje Peking z průmyslové špionáže a budování kybernetických kapacit ohrožujících demokratické země. Čína vnímá tyto kroky jako pokus o utlumení jejího ekonomického vzestupu a technologického vývoje.

„Vzhledem k tomu, že se více prosazuje domácí výroba, pracuje ministerstvo energetiky Spojených států amerických napříč federální vládou na posílení amerických dodavatelských řetězců,“ uvedl mluvčí ministerstva. Touto cestou chce USA integrovat do energetické sítě důvěryhodná zařízení.

Napětí mezi Čínou a USA je riziko

Největším dodavatelem napěťových měničů na světě je čínská společnost Huawei, uvádí poradenská organizace Wood Mackenzie. V roce 2022 zabíraly její výrobky třetinu celosvětových objednávek, na druhém a třetím místě byli její čínští konkurenti. Čínské invertery se v evropských sítích zásadně rozšířily za posledních deset let.

„Čínská dominance se stává větším problémem kvůli rostoucí kapacitě obnovitelných zdrojů v západních sítích a zvýšené pravděpodobnosti dlouhodobé a vážné konfrontace mezi Čínou a Západem,“ míní šéf společnosti 1Komma5 Philipp Schroeder.

Spojené státy omezily přístup společnosti Huawei k americkým technologiím již v roce 2019. Obviňují ji z činností, které jsou v rozporu s národní bezpečností, uzavřel Reuters. Napětí mezi zeměmi se začalo výrazně stupňovat poté, co Trump rozpoutal obchodní válku, když začal Číně enormně zvyšovat cla.