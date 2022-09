Přijdou krachy? Energetickým firmám dochází likvidita. Pomoc chystají vlády

V posledních dnech se zprávy o problémech klíčových energetických firem objevují třeba z Norska, Švédska nebo Švýcarska. Skupina Equinor ASA třeba varovala, že evropskému obchodování s energiemi hrozí kolaps, a to pod tíhou výzev k úhradě marží ve výši nejméně 1,5 bilionu dolarů, což je v přepočtu zhruba 36 bilionů korun.

Energetická společnost Fortum Oyj už na zajištění likvidity obdržela od finské vlády úvěr ve výši 2,35 miliard eur (asi 58 miliard korun). Švýcarsko pak poskytlo úvěrovou linku ve výši 4 miliard franků (zhruba 100 miliard korun) výrobci obnovitelné energie Axpo.

O úvěrových linkách má jednat třeba také britská firma Centrica, která je největším dodavatelem energií ve Spojeném Království, píše agentura Bloomberg.

Co je to úvěrová linka? Smlouva, na jejímž základě dává finanční instituce dlužníkovi k dispozici určité množství peněz. Během tohoto období může celý úvěrový limit, nebo jen i jeho část, využít.

Problémem současné doby je, že producenti, dovozci i obchodníci musí na energetických trzích skládat takzvané margin calls, tedy zálohy na vypořádání budoucích obchodů. Firmy mají kvůli tomu zmrazeny miliardy eur a obchodů na burze je i z tohoto důvodu méně.

Výslednou cenu na trzích za takové situace tvoří objemově zanedbatelné kontrakty, což pnutí ještě zhoršuje. Pokud by se vládám podařilo tuto marginovou zátěž burzovních hráčů alespoň redukovat, mohly by se obchody opět alespoň částečně rozhýbat. K tomu by státy mohly využít třeba půjčky nebo státní záruky za uzavíratelné kontrakty.

Energetika v hledáčku politiků

Politici tak v posledních týdnech postupně začínají naslouchat varováním ze strany průmyslového sektoru. Ten už od minulé zimy opakuje, že kvůli vysokým cenám je politická podpora pro udržení stability energetického prostředí nezbytná.

„Musíme udělat vše, co je v našich silách, abychom do budoucna zabezpečili dodávky energií. Musíme se vyhnout tomu, že by se kvůli nedostatečné likviditě nějaká společnost dostala do problémů a tím mohla strhnout dolů i ostatní podniky,“ uvedla pro Bloomberg švýcarská ministryně pro energetiku Simonetta Sommarugaová.

Možné kroky zkoumá už i Evropská komise, která chce do hry zapojit Evropskou centrální banku. V úvahu přicházejí úvěrové linky, dočasné pozastavení trhů s deriváty nebo tvorba úplně nových finančních produktů.

Vážnost situace podobně vidí i někteří odborníci. „Vlády musí být připraveny situaci zvládnout a podpořit firmy prostřednictvím přímých úvěrů,“ řekl Kristian Ruby, který je tajemníkem sdružení Eurelectric, jež hájí zájmy elektroenergetického průmyslu na evropské úrovni.