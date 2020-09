Hlavní energetické společnosti brzdí přechod na čistou energii

Pouze deset procent světových energetických společností rozšiřuje své kapacity obnovitelné energie rychleji než kapacity plynu nebo uhlí, upozornila studie Galiny Alové ze Smith School of Enterprise and the Environment na Oxfordské univerzitě.

Studie, kterou publikoval výzkumný časopis Nature Energy zjistila, že ze tří tisíc sledovaných společností většina investuje do fosilních paliv. Více než polovina těch společností, které investují i do obnovitelné energie, paralelně rozšiřuje i svá portfolia fosilních paliv, což je podle Alové hlavní problém.

Její výzkum zdůrazňuje rozdíl mezi tím, co je zapotřebí k řešení klimatické krize a opatřeními podnikanými v sektoru veřejných služeb, napsal server německé televize Deutsche Welle. Alová upozorňuje, že velké společnosti brzdí přechod na zelenou energii a pokud v tom budou pokračovat, nezbavíme se fosilních paliv dalších pár desetiletí. „Přestože existuje několik významných příkladů energetických společností, které dostatečně investují do obnovitelných zdrojů, celkově toto odvětví přechází na čistou energii velmi pomalu nebo vůbec,“ říká Alová.



Otázka plynu

Studie zjistila, že 10 procent energetických společností preferuje investice do plynových elektráren, v nichž dominují americké, ruské a německé energetické společnosti využívající zásoby břidlicového plynu.

Alová upozorňuje, že plyn může být považován jen za přechodné palivo. Má sice ze všech fosilních paliv nejnižší emise CO 2 na jednotku vyrobeného tepla, na druhou stranu je jeho těžba poněkud kontroverzní. Přináší totiž i některá rizika, mezi které patří možné zemětřesení, kontaminace podzemních vody nebo únik plynu do atmosféry.

Dostatek levného plynu by navíc podle odborníků mohl zabrzdit snahy o úsporu energie a využití obnovitelných zdrojů. To by mohlo zvýšit hodnoty emisí skleníkových plynů a vést k rychlejšímu globálnímu oteplování.

S tím souhlasí i hlavní analytik pro elektřinu z think tanku Ember Dave Jones. „Naštěstí většina humbuku kolem plynu na celém světě opadá, protože sluneční a větrná energie umožňuje levnější možnosti výroby elektřiny,“ sdělil Jones.

Zelené hnutí

Podle zprávy společnosti Ember byla v první polovině roku 2020 více než pětina evropské energie vyrobena díky solárním panelům a větrným turbínám. Jedničkou ve výrobě obnovitelné energie se stalo Dánsko, které tímto způsobem získalo 64 procent své energie, následované Irskem (49 procent) a Německem (42 procenta).

V pololetním přehledu společnosti Ember, který byl vydán v červenci, obnovitelné zdroje energie poprvé v historii přeběhly produkci fosilních paliv. Z obnovitelných zdrojů pocházelo 40 procent energie v EU, z fosilních paliv pak 34 procent. V globálním měřítku objem vyrobené obnovitelné energie během první poloviny roku 2020 nepřekročil deset procent.

V loňském roce pokleslo používání uhlí k výrobě elektřiny po celém světě o rekordní tři procenta. Za pokles využívání uhlí o 8,3 procenta v první polovině letošního roku mohla pandemie covid-19.

V EU byl pokles vyšší, protože výroba energie z uhlí poklesla téměř o třetinu. Mezinárodní energetická agentura zároveň předpokládá, že pandemie zpozdila mnoho projektů zabývajících se obnovitelnou energií, proto by mohla kapacita výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů letos vzrůst celkem až o 13 procent.

Pomalu ale jistě

Mnoho veřejných energetických společnosti začalo pomalu chápat, jak rychle klesá cena větrné a sluneční energie. „Mnoho společností bylo rychlostí přechodu zaskočeno a od té doby finančně trpí,“ dodal Jones. Svět v letošním roce vyrobil desetinu své elektřiny z větru a sluneční energie, což je dvojnásobek oproti pěti procentům v roce 2015. Toto zvýšení vedlo k poklesu tržního podílu výroby uhlí, napsal server Reve.

Valentina Kretzschmarová z poradenské společnosti Wood Mackenzie říká, že nedávno oznámená strategie společnosti British Petroleum (BP) vytvořila nové měřítko v oboru. Společnost BP plánuje v příštím desetiletí desetinásobně zvýšit investice do svých nízkoemisních podniků, včetně obnovitelných zdrojů, Plánuje utratit pět miliard dolarů ročně, přičemž sníží produkci ropy a zemního plynu o 40 procent.

Společnost Royal Dutch Shell pro změnu získala v červenci dohodu o výstavbě větrné farmy u pobřeží Nizozemska. Francouzská společnost Total souhlasila s provedením několika velkých investic do solární energie ve Španělsku a větrné farmy u Skotska. Pozadu nejsou ani američtí giganti jako Exxon Mobil a Chevron, jen jsou v plnění cílů v oblasti klimatu o něco pomalejší než jejich evropské protějšky.